Son Dakika Haberleri: Şiddetli yağış ve fırtına İstanbul'u etkisi altına aldı
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Şiddetli yağış ve fırtına İstanbul'u etkisi altına aldı

6 saat önce

İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına etkili oluyor.

Şiddetli yağış ve fırtına İstanbul'u etkisi altına aldı, System.String[]

İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına etkili oluyor. Kent genelinde etkili olan şiddetli fırtına ve yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış ve fırtına başladı. Sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur zaman zaman şiddetini arttırdı. Fırtınanın etkisiyle dev dalgalar oluştu, ağaçlar devrilme noktasına geldi. Şiddetli yağış ve fırtına vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Vatandaşların şemsiyeleri fırtınadan dolayı ters dönerken bazı vatandaşlar da kafalarına poşet takarak korunmaya çalıştı. Yağmur ve fırtına kent genelinde etkili olamaya devam ediyor. - İSTANBUL

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:52 Kaynak: İHA
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