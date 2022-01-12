Şiddetli yağış ve fırtına tur teknesini batırdı - Son Dakika

Şiddetli yağış ve fırtına tur teknesini batırdı

ANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde şiddetli yağış ile birlikte etkili olan fırtına, Side Limanı Balıkçı Barınağında bağlı halde bulunan tur teknesini batırdı. Bazı balıkçıların, kayıklarının şiddetli fırtınada batmaması ve zarar görmemesi için yağmur ve fırtınaya aldırış etmeksizin kayıklarını beklediği görüldü.

Manavgat ve çevresinde etkili olan şiddetli yağmur ve denizdeki fırtına Side Limanı'nda balıkçı barınağında bağlı halde bulunan gezi teknesinin batmasına neden oldu. Mustafa Eşref Seyhan'a ait olduğu bildirilen tekne, havanın aydınlanması ve fırtınanın şiddetini azaltmasının ardından denizden karaya çıkarıldı.