Son Dakika Haberleri: Şiddetli yağış ve rüzgar, okul çatısını uçurdu
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Şiddetli yağış ve rüzgar, okul çatısını uçurdu

1 saat önce

Manisa'nın Turgutlu İlçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir okulun çatısı uçtu.

Manisa'nın Turgutlu İlçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir okulun çatısı uçtu.

Ergenekon Mahallesi'nde bulunan Besime Elagöz Ortaokulu'nun çatısı dün geceki yağış ve rüzgar nedeniyle Aziziye Caddesine düştü.

Çatının düştüğü sokakta elektrik telleri zarar görürken, herhangi bir ev ya da araç zarar görmedi.

Gediz Elektrik görevlileri zarar gören elektrik tellerini onarırken, okul çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Şiddetli yağış ve rüzgar, okul çatısını uçurdu

Ergenekon Mahallesi, Turgutlu, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 04:28 Kaynak: AA
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