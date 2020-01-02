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Şiddetli yağış ve selin vurduğu Endonezya'da can kayıpları artıyor
6 saat önce
Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a ulaştıView on euronews.
Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a ulaştıView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 08:42
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