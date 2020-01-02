Şiddetli yağış ve selin vurduğu Endonezya'da can kayıpları artıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Şiddetli yağış ve selin vurduğu Endonezya'da can kayıpları artıyor - Son Dakika Dünya

Şiddetli yağış ve selin vurduğu Endonezya'da can kayıpları artıyor

6 saat önce

Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a ulaştıView on euronews.

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Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a ulaştıView on euronews

Şiddetli yağış ve selin vurduğu Endonezya'da can kayıpları artıyor

Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 08:42 
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