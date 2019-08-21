Son Dakika Haberleri: Şiddetli yağış yolları göle çevirdi
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Şiddetli yağış yolları göle çevirdi

54 dakika önce

Zonguldak'ta akşamüzeri aniden bastıran kuvvetli yağış sebebiyle Kozlu Sahil Yolu sular altında kaldı.

Şiddetli yağış yolları göle çevirdi, System.String[]

Zonguldak'ta akşamüzeri aniden bastıran kuvvetli yağış sebebiyle Kozlu Sahil Yolu sular altında kaldı. Araçlar yollarda mahsur kaldı. Meteorolojinin Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısının ardından Zonguldak kent merkezi kuvvetli yağışın etkisinde kaldı. Kozazı sürücüler zor anlar yolu Sahil Yolunda da kuvvetli yağışın ardından yollar adeta göle döndü. Bazı araçlar arızalandı. Çok sayıda sürücü dakikalarca kuvvetli yağışın dinmesini bekledi. Sahil yolunda metrelerce uzun araç kuyrukları oluştu. Bir ambulans ve AFAD ekibi göle dönen yolda güçlükle ilerleyebildi. Ekipler bölgede çalışma başlattı. Yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

(Onur Altındağ - Barış Doğan/İHA)

Batı Karadeniz, Sahil Yolu, Zonguldak, Kozlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:55 Kaynak: İHA
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