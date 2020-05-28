Şiddetli yağışa hazırlıksız yakalanınca köpeğini kucaklayıp koştu
Tekirdağ'da bir anda bastıran şiddetli sağanak yağış sokak ve caddelerde bulunan vatandaşları hazırlıksız yakaladı.
Tekirdağ'da bir anda bastıran şiddetli sağanak yağış sokak ve caddelerde bulunan vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan genç kız köpeğini kucağına alıp koşarken, bir vatandaş da şemsiye ile çay servisi yaptı.
Meteoroloji Birinci Bölge Müdürlüğünün verilerine göre akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek olan Tekirdağ'da öğle saatlerinde havanın tamamen kapanmasıyla yağış bir anda kendini gösterdi. Süleymanpaşa ilçesinde gök gürültüleri eşliğinde bir anda bastıran şiddetli sağanak yağışa sokaklardaki vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Sokakta hayvanını gezdiren bir genç kız yağışın bastırması ile köpeğini kucağına alıp eve koşarken, bazı vatandaşlar da duvar diplerinde ve tente altında yağışın geçmesini bekledi. Yağış sırasında bir vatandaşın da şemsiye altında çay servisi yaptığı gözlendi. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 02:29 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Şiddetli yağışa hazırlıksız yakalanınca köpeğini kucaklayıp koştu - Son Dakika
Son Dakika Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar Karnı burnunda olan ünlü şarkıcı, mayo giyip denize koştu Canlı yayında göğüsleri görünen jüri üyesi itiraf etti: Bilerek yaptım "10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi Oyuncu Saruhan Hünel, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım Mısırlı sunucu Lobna Asal, canlı yayında dakikalarca sevdiği maymunun saldırısına uğradı Fenomen Jason Derula, matkapla mısır yeme videosu çekerken ön dişlerini kırdı Karantina döneminde yeteneğini keşfeden Esra Erol, resim yapmaya başladı Şarkıcı Sinan Özen'in yenidoğan bebeği 6. kez ameliyat oldu Sıkı spor yapan genç oyuncu, fit halini köpük banyosu pozuyla sergiledi Cüneyt Arkın, sağlık durumu hakkında yapılan asılsız paylaşımlara isyan etti Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu