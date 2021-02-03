Şiddetli yağışın ardından zararlar gideriliyor - Son Dakika

Manisa'da 2 gün etkili olan yağışların ardından oluşan zararlar giderilmeye çalışılıyor.

Yağışların etkili olduğu Soma ve Kırkağaç ilçelerinden geçen Bakırçay Nehri'nin debisinin artması sonucu bazı tarım alanlarını su bastı. Rıfat Karaca Caddesi üzerindeki bir köprü yıkıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç ilçesi Şair Eşref Mahallesi'nde bulunan MASKİ su arıtma deposu yanındaki evde mahsur kalan anne ile oğulun, itfaiye ekiplerince kurtarıldığını bildirdi.