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Şiddetli yağışlar Avrupa'da hayatı olumsuz etkiliyor: Almanya ve Belçika'da çok sayıda can kaybı var - Son Dakika
BBC

Şiddetli yağışlar Avrupa'da hayatı olumsuz etkiliyor: Almanya ve Belçika'da çok sayıda can kaybı var

15 Temmuz 2021 Perşembe 13:07
Şiddetli yağışlar Avrupa'da hayatı olumsuz etkiliyor: Almanya ve Belçika'da çok sayıda can kaybı var, System.String[]

Almanya, Belçika, Lüksemburg ve Hollanda'nın bazı bölümlerinde dünden beri etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

Almanya, Belçika, Lüksemburg ve Hollanda'nın bazı bölümlerinde dünden beri etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Almanya'da 19, Belçika'da da 2 kişinin ölümüne ve çok sayıda kişinin kaybolmasına yol açan sağanak yağışlar nedeniyle çok sayıda bina da çöktü.

Sağanak yağışın en fazla etkili olduğu Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya ve Rheinland - Pfalz eyaletleri ile Lüksemburg, Belçika ve Hollanda'nın bazı bölümlerinde olağanüstüsü hal ilan edildi. Bu bölgelerde yüzlerce evi su bastı. Birçok kent ve kasabaya dünden beri elektrik verilemiyor.

Şiddetli sağanak yağış ve selden etkilenen kişileri kurtarmak için silahlı kuvvetlerin yanı sıra Avrupa Sivil Koruma Destek Ekipleri de göreve çağrıldı.

Olumsuz hava nedeniyle Almanya'da en az 19 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Almanya medyasına göre, Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Euskirchen kasabasında şiddetli yağışlar sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Rheinland - Pfalz eyaletindeki Eifel kenti yakınlarındaki Ahrweiler bölgesinde, suların yükselmesi nedeniyle 6 ev çöktü. 4 kişinin yaşamını yitirdiği bölgede, 70 kişinin de kayıp olduğu bildirildi. Alman yetkililere göre, bölgede 25 ev daha çökme tehlikesiyle karşı karşıya.

Almanya'nın Köln kentinde iki ayrı bodrum katında, su baskını nedeniyle ölen yerde 72 yaşındaki bir kadın ve 54 yaşındaki bir erkeğin cesetleri bulundu.

Reinbavh, Solingen ve Kamen'de su baskını nedeniyle ölen 3 kişinin yanı sıra, kurtarma çalışmalarına katılan 2 Alman itfaiyecinin de hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Belçika'da da ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü. Eupen'den 22 yaşında bir genç ile Liege kenti yakınlarındaki Aywaille'den 50 yaşında bir erkek, su baskını nedeniyle hayatını kaybetti. Sele kapılan15 yaşında bir kız çocuğu ise, hala kayıp.

Liege kenti yakınlarındaki Pepinster kasabasında da daha önce boşaltılan ondan fazla evin çöktüğü belirtildi. Sivil savunma ekipleri, Pepinster'deki insanları botlarla tahliye etmeye çalışıyor.

Evler boşaltılıyor

Sağanak yağış ve fırtına nedeniyle kurtarma çalışmaları yavaş ilerlerken, insanlara, evlerinin üst katları ya da çatılarından beklemeleri çağrısı yapılıyor.

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde şiddetli sel nedeniyle en az 200 bin kişi elektriksiz kaldı. Santrallerin sel suları altında kalması nedeniyle arıza giderme çalışmaları yapılamıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Belçika - Almanya tren seferleri ile yağışların sürdüğü bölgelerdeki toplu taşıma seferlerine ara verildi.

Hollanda'nın güney ucundaki Valkenburg kentinde işyerlerini su basması nedeniyle gıda sıkıntısı yaşandığı belirtiliyor. Hollanda Ordusu, Belçika, Almanya sınırındaki bölgede birçok evi boşaltıyor.

Sel ve çökme tehlikesi nedeniyle çok sayıda kişi tahliye edilerek, bakım merkezlerine yerleştiriliyor.

Hollanda ve Belçika'da da, yağış ve selden etkilenen birçok yerde elektrik kesintileri yaşanıyor.

Sağanak yağışın hala devam ettiği bölgede Ren Nehri ve kollarında su seviyesinin artması, Almanya, Hollanda ve Belçikalı yetkilileri endişelendiriyor. Bu nedenle bölgede olağanüstü hakin bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

Hollandalı yetkililere göre, nehirlerdeki su seviyesi, 1993 ve 1995 yıllarında yaşanan sel baskınlarından daha yüksek. Bu nedenle bölgedeki yerleşim yerlerinin boşaltılması bekleniyor.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlere baş sağlığı diledi. Ülkenin her yerinde içişleri ve savunmanın tüm imkanlarının seferber edildiğini belirten De Croo, uluslararası yardıma da başvurabileceklerini bildirdi.

Şiddetli yağışlar Avrupa'da hayatı olumsuz etkiliyor: Almanya ve Belçika'da çok sayıda can kaybı var
Şiddetli yağışlar Avrupa'da hayatı olumsuz etkiliyor: Almanya ve Belçika'da çok sayıda can kaybı var
Şiddetli yağışlar Avrupa'da hayatı olumsuz etkiliyor: Almanya ve Belçika'da çok sayıda can kaybı var

Lüksemburg, Hollanda, Belçika, Almanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Şiddetli yağışlar Avrupa'da hayatı olumsuz etkiliyor: Almanya ve Belçika'da çok sayıda can kaybı var - Son Dakika Dünya

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