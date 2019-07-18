Son Dakika Haberleri: Şiddetli yağışlar Cumayeri ve Akçakoca ilçelerini vurdu
Son Dakika Güncel Haber

Şiddetli yağışlar Cumayeri ve Akçakoca ilçelerini vurdu

36 dakika önce

Düzce'nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde gece başlayan yağış bölgede sel ve su baskınlarına neden oldu.

Düzce'nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde gece başlayan yağış bölgede sel ve su baskınlarına neden oldu. Aşırı yağışlar sonrasında Melenağzı mevki'indeki balıkçı tekneleri hasar görürken fındık bahçeleri de sular altında kaldı. Düzce'de dün gece başlayan ve aralıklarla şiddetli bir şekilde devam eden yağışlar bölgede etkili oldu. Yağışlar nedeniyle dereler taştı bazı evlerin bodrum katlarını su bastı. Cumayeri ve Akçakoca ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle sel ve su baskınları yaşandı. Akçakoca ilçesi Melenağzı mevki'inde Melen Çayı içerisinde bulunan balıkçı tekneleri de yağışlardan etkilenerek hasar gördü. Aşırı yağışlar nedeniyle bazı noktalarda adeta şelaleler oluştu, yollar sular altında kaldı. Düzce Valiliği kiriz merkezi oluşturulurken ekipler müdahalede bulunabilmek için yağışların durmasını bekliyor. Mahsur kalanlar ise helikopter yardımı ile kurtarılıyor.
(Ali Yıldız-Selçuk Akyol/İHA)
Şiddetli yağışlar Cumayeri ve Akçakoca ilçelerini vurdu
Cumayeri, Akçakoca, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Davutoğlu iradesi dışında başbakanlıktan istifa ettiğini açıkladı Bakan Pekcan duyurdu! İhracatta e-teminat uygulaması 1 Eylül'de başlıyor Ekonomistler Merkez Bankasından güçlü bir faiz indirimi bekliyor Uçakta olay çıkaran kadın yolcuya 600 bin TL ceza!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 11:26:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şiddetli yağışlar Cumayeri ve Akçakoca ilçelerini vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]