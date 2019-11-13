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Şiddetli yağışlar Venedik'i vurdu: 2 ölü

7 saat önce

İtalya'da etkili olan şiddetli yağışlar sonucu Venedik kenti sular altında kaldı.

Şiddetli yağışlar Venedik'i vurdu: 2 ölü, System.String[]

İtalya'da etkili olan şiddetli yağışlar sonucu Venedik kenti sular altında kaldı. Kentte 2 kişi hayatını kaybetti.


İtalya'nın büyük bir kısmını etkisi altına alan sağanak yağış, Venedik kentinin sular altına kalmasına neden oldu. Son 50 yılın en yüksek yağışına maruz kalan ülkede, turistlerin akın ettiği Venedik'te meydanlar göle döndü. Kentin en alçak bölgelerinden biri olan San Marko Meydanı şiddetli yağışlardan en fazla etkilenen bölgelerden biri oldu. Kayıtlara göre, San Marco Bazilikası bin 200 yıl içerisinde 6. kez sular altında kaldı.


Şiddetli yağış sonucu 2 kişi de hayatını kaybederken evi sular altında kalan 78 yaşındaki yaşlı bir adam da prizden elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdi.


Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, su baskınlarını felaket olarak nitelendirerek, "Durum son derece dramatik. Hükümetten yardım istedik. Maliyet oldukça yüksek olacak. Bu iklim değişikliğinin bir sonucu" ifadelerini kullandı. - VENEDİK

Venedik, İtalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:10 Kaynak: İHA
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