Şiddetli yağışların büyük zarar verdiği Lesotho'da 6 aylık olağanüstü hal ilan edildi - Son Dakika

Afrika ülkelerinden Lesotho'da şiddetli yağışların ülkeye verdiği büyük zarar nedeniyle 6 ay olağanüstü hal ilan edildi.

Lesotho Başbakanı Moeketsi Majoro, halka sesleniş konuşmasında, "Son iki aydır şiddetli yağışlar birçok insanın hayatını kaybetmesine, yol ve köprülerin hasar görmesine neden oldu. Tarım arazileri zarar gördü." dedi.

Ülke genelinde 6 aylık olağanüstü hal ilan ettiklerini açıklayan Majoro, söz konusu hasarın bu sayede daha hızlı düzeltilebileceğini ifade etti.