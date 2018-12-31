Son Dakika Haberleri: Şiddetli Yağışların Etkilediği Tarlalardaki Sular Çekiliyor

Şiddetli Yağışların Etkilediği Tarlalardaki Sular Çekiliyor

43 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle tarım alanlarında zarara yol açan sular, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından bölgeye kurulan 9 yeni tahliye pompasıyla çekilmeye başladı.

Şiddetli Yağışların Etkilediği Tarlalardaki Sular Çekiliyor, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle tarım alanlarında zarara yol açan sular, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından bölgeye kurulan 9 yeni tahliye pompasıyla çekilmeye başladı.

İlçede 6-7 ve 19-20 Aralık'ta meydana gelen sağanak ve şiddetli yağışların seracılığın yoğun olarak yapıldığı Bahşiş, Kulak, Yeşiltepe, Aliağa, Alifakı ve Köselerli mahallerinde sular altında bıraktığı tarım alanlarında DSİ 6. Bölge ekiplerince su tahliye çalışması başlatıldı.

Ekipler, çalışma kapsamında bölgedeki Kulak Pompa İstasyonu'na 9 yeni tahliye pompası ekledi. Pompalar, bölgedeki seralarda biriken suları tahliye etmeye başlarken, tarım alanlarındaki suların çekilmeye başladığı gözlemlendi.

Seralardaki bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren çiftçiler, ekim yapmak için suların tamamen çekilmesini beklemeye başladı.

"Gerçekten şimdiki sistem bizleri sevindirdi"

Çiftçilerden Mustafa Fil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu zamana kadar deniz seviyesinin altında olan seralardaki suların çekilmesi için bir çözüm bulamadıklarını anlattı.

Tarım alanlarının bulunduğu bölgeye Devlet Su İşleri tarafından 9 yeni tahliye pompası kurulduğuna işaret eden Fil, "Gerçekten şimdiki sistem bizleri sevindirdi. Çiftçi artık ekecek, dikecek ve uğraşacak. Bir şekilde halletmeye çalışacak. Şu icraat vatandaşları gerçekten sevindirdi. Bu bölgenin artık daha su alacağına ben inanmıyorum. Bu zamana kadar böyle bir tahliye sistemi gelmedi. Yeni sistemin buraya cevap vereceğine eminim." diye konuştu.

İsmail Çolak da bölgeye yeni kurulan tahliye pompaları için yetkililere teşekkür etti.

Uzun yıllardır bölgede benzer sorunlar yaşandığını aktaran Çolak, "Bundan sonra yağmurlar aşırı yağmazsa şu sistem düzenli çalışırsa bizleri kurtarır. 2 gündür tarım alanlarındaki sular baya düştü. Sebze ekili olan alanlarda sular çekildi." dedi.

Aziz Yenilmez de su tahliye pompalarının bölgedeki suların çekilmesine yarar sağlayacağını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:31 Kaynak: AA

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