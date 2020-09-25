Şiddetli yağışların neden olduğu sel hayatı olumsuz etkiledi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Selden etkilenen kentten görüntüler Enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarından görüntüler Bölgede meydana gelen heyelandan görüntüler Heyelan nedeniyle zarar gören alt yapının onarılması SUKABUMI - Endonezya'nın çeşitli bölgelerinde şiddetli yağışların neden olduğu sel...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Selden etkilenen kentten görüntüler Enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarından görüntüler Bölgede meydana gelen heyelandan görüntüler Heyelan nedeniyle zarar gören alt yapının onarılması SUKABUMI - Endonezya'nın çeşitli bölgelerinde şiddetli yağışların neden olduğu sel hayatı olumsuz etkiledi. Sukabumi bölgesinde sel nedeniyle 20 kişi yaralandı, 3 kişi kayboldu. Yetkililer ayrıca, bir ibadethane ve 10 köprünün zarar gördüğü bölgede kayıpları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Endonezya, Heyelan, Sel, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 22:49 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Şiddetli yağışların neden olduğu sel hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Son Dakika

Akıllara durgunluk veren olay! Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi, borcunu ödedi eşi geri gelmedi

"Selefi dernekler silahlanıyor" soruşturmasında ifade veren Cübbeli Ahmet, Emniyet'te isim vermedi

Son Dakika: Bakan Koca, yeni tehlikeye bu sözlerle dikkat çekti: Karşımızda artık iki virüs var

Batman Valisi, anız yakan çiftçilere tepki gösterdi: Bu insanlığa sığar mı?

Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı

Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi?

Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi

Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi