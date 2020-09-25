Şiddetli yağışların neden olduğu sel hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Şiddetli yağışların neden olduğu sel hayatı olumsuz etkiledi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Selden etkilenen kentten görüntüler Enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarından görüntüler Bölgede meydana gelen heyelandan görüntüler Heyelan nedeniyle zarar gören alt yapının onarılması SUKABUMI - Endonezya'nın çeşitli bölgelerinde şiddetli yağışların neden olduğu sel...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Selden etkilenen kentten görüntüler

Enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarından görüntüler

Bölgede meydana gelen heyelandan görüntüler

Heyelan nedeniyle zarar gören alt yapının onarılması SUKABUMI - Endonezya'nın çeşitli bölgelerinde şiddetli yağışların neden olduğu sel hayatı olumsuz etkiledi. Sukabumi bölgesinde sel nedeniyle 20 kişi yaralandı, 3 kişi kayboldu. Yetkililer ayrıca, bir ibadethane ve 10 köprünün zarar gördüğü bölgede kayıpları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Şiddetli yağışların neden olduğu sel hayatı olumsuz etkiledi
Şiddetli yağışların neden olduğu sel hayatı olumsuz etkiledi
Şiddetli yağışların neden olduğu sel hayatı olumsuz etkiledi
Şiddetli yağışların neden olduğu sel hayatı olumsuz etkiledi

Endonezya, Heyelan, Sel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 22:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şiddetli yağışların neden olduğu sel hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

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