Yetkililer, bugün öğleden sonra için yeni bir sağanak yağış beklendiğini ve uyarı seviyesinin kırmızıda tutulacağını bildirildi.

Kaynak: AA

Yeni Zelanda, Nelson, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yeni Zelanda'da selin yaralarını silmek yıllar alabilir - Son Dakika

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