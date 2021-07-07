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Şiddetli yağmur kapıda! Meteoroloji illeri tek tek sayıp uyardı - Son Dakika

Şiddetli yağmur kapıda! Meteoroloji illeri tek tek sayıp uyardı

07.07.2021 08:12

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, şiddetli yağış beklenen bölgeleri açıkladı. Müdürlük tarafından yapılan açıklamaya göre Batı Karadeniz'deki Düzce, Zonguldak, Bartın'ın yanı sıra Sakarya, Kocaeli ve Kastamonu'nun batı ve kıyı kesimlerinde yarın çok kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

Türkiye'de hava sıcaklıklarının bir anda artmasının ardından gözler, yağmura çevrildi. Hangi bölgelerde ve ne zaman yağmur yağacağını merak eden vatandaşların beklediği bilgi geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

DÜZCE İÇİN ÖNEMLİ UYARI

Yağışların yarın bölge genelinde yerel kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun batı ve kıyı kesimlerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji illeri tek tek verip uyardı! Yağmur bu sefer şiddetli geliyor

OLUMSUZLUKLARA KARŞI UYARIDA BULUNDULAR

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

Meteoroloji illeri tek tek verip uyardı! Yağmur bu sefer şiddetli geliyor

SAKARYA VE KOCAELİ İÇİN DE UYARI YAPILDI

Diğer yandan Müdürlük, Sakarya ve Kocaeli için de uyarıda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

ANİ SU BASKINLARINA DİKKAT

Yağışların, yarın Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını ve yıldırım ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerektiği aktarıldı.

Şiddetli yağmur kapıda! Meteoroloji illeri tek tek sayıp uyardı

Meteoroloji, Kastamonu, Zonguldak, Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Şiddetli yağmur kapıda! Meteoroloji illeri tek tek sayıp uyardı - Son Dakika Ekonomi


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