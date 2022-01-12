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Şiddetli yağmur sokağı göle çevirince vatandaşlar sokakta bot keyfi yaptı - Son Dakika

Şiddetli yağmur sokağı göle çevirince vatandaşlar sokakta bot keyfi yaptı

12.01.2022 13:51

Turizm kenti Antalya'da etkisini sürdüren şiddetli yağışlar nedeniyle bazı sokaklar adeta göle döndü. Bunu fırsat bilen bir vatandaş o anların keyfini çıkarmak için su birikintisinde bota binerken, bir başka vatandaş ise yüzmenin keyfini sürdü.

Antalya'da dün gün boyunca etkili olan sağanak yağmur, akşam saatlerinde etkisini giderek arttırdı. Yağmur dolayısı ile kentin birçok noktasında su birikintisi oluştu.

ARAZİ SULAR ALTINDA KALINCA BOTUYLA SOKAĞA İNDİ

Şehrin ortasında kalan bazı araziler ise sular altında kaldı. Muratpaşa İlçesi Lara bölgesinde bir arazinin sular altında kaldığını ve su seviyesinin yükselmesini fırsat bilen bir vatandaş, botunu su üzerine indirdi. Şehrin ortasında kürek ile bota binmenin sevincini yaşayan vatandaşın o anlarını ise arkadaşı kayda aldı.

"SAHİL GÜVENLİK GELECEK"

O anları kayda alan kişi ise," Volkan hava çok kötü. Müşterilerimizin teknelerini kontrol et, batmasın. Mahalle arasında batma tehlikesi yaşayan tekneleri çekiyoruz. Olum şu arsada botla gezmedim deme işte. Sahil güvenlik gelecek" diyerek espri yaptı.

BİR KİŞİ DE SUDA YÜZDÜ

Öte yandan aynı bölgede bir başka kişi ise biriken suda yüzmenin keyfini çıkardı. Kayda alan arkadaşı ise kahkaha atarak o anları izledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler çok sayıda kişi tarafından izlendi.

İşte o anlardan görüntüler;

Yağmur suyunda bota binip denizde yüzer gibi yüzdü
Yağmur suyunda bota binip denizde yüzer gibi yüzdü
Yağmur suyunda bota binip denizde yüzer gibi yüzdü
Yağmur suyunda bota binip denizde yüzer gibi yüzdü
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Sahil Güvenlik, Antalya, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şiddetli yağmur sokağı göle çevirince vatandaşlar sokakta bot keyfi yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şiddetli yağmur sokağı göle çevirince vatandaşlar sokakta bot keyfi yaptı - Son Dakika
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