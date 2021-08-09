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Şiddetli yağmur sonrası pazar yerinde çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

Şiddetli yağmur sonrası pazar yerinde çalışmalar devam ediyor

09.08.2021 14:42

Şiddetli yağmur sonrası pazar yerinde çalışmalar devam ediyor Ordu'nun Ünye ilçesinde sabah saatlerinde başlayarak etkili olan sağanak yağış, köylü pazar yerindeki alanda su baskınına neden oldu.

Şiddetli yağmur sonrası pazar yerinde çalışmalar devam ediyor

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde sabah saatlerinde başlayarak etkili olan sağanak yağış, köylü pazar yerindeki alanda su baskınına neden oldu.

İlçe genelinde sabah saatlerinde şiddetlenen aşırı yağış, sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşatırken, Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri ise bazı bölgelerde su tahliyesi çalışmaları başlattı. Fevzi Çakmak, Liseler, Kaledere Mahalleleri başta olmak üzere birçok noktada mazgal açma çalışmaları gerçekleştiren ekipler, diğer yandan ise olabilecek olumsuz durumlara karşı hazırlık yaptı.

"Köylü pazarı sular altında kaldı"

Ünye'de her Çarşamba günü kurulan köylü pazarı yaşanılan şiddetli yağışlar nedeniyle sular altında kaldı. Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Gürel'in de incelemelerde bulunduğu alanda Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri vidanjörlerle suları çekerek tahliyesini gerçekleştirdi.

"Risk halen sürüyor"

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelerde, Ordu ve ilçelerinde yağışların ara ara şiddetli olacağı öğrenilirken, vatandaşlara ise sel, heyelan ve su taşkınlarına karşı tedbirli olunması çağrısında bulunuldu.

Şiddetli yağmur sonrası pazar yerinde çalışmalar devam ediyor
Şiddetli yağmur sonrası pazar yerinde çalışmalar devam ediyor
Şiddetli yağmur sonrası pazar yerinde çalışmalar devam ediyor
Şiddetli yağmur sonrası pazar yerinde çalışmalar devam ediyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Hisarcık, Ordu, Ünye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şiddetli yağmur sonrası pazar yerinde çalışmalar devam ediyor - Son Dakika


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