Şiddetli yağmur su birikintilerine sebep oldu
17 dakika önce
Anadolu Yakasında etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:17 Kaynak: İHA
Anadolu Yakasında etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. Araçlar su birikintilerinde mahsur kaldı. Sabah
saatlerinden itibaren yağması beklenen şiddetli yağmur Anadolu Yakasında etkili olmaya başladı. Yoğun yağmur nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. Yollardaki araçlar su birikintilerinde mahsur kaldı. Bazı araçlar ise su birikintisi nedeniyle ilerlemekte zorlandı. - İSTANBUL
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