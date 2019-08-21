Son Dakika Haberleri: Şiddetli yağmur su birikintilerine sebep oldu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Şiddetli yağmur su birikintilerine sebep oldu

17 dakika önce

Anadolu Yakasında etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Şiddetli yağmur su birikintilerine sebep oldu, System.String[]
Anadolu Yakasında etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. Araçlar su birikintilerinde mahsur kaldı.

Sabah saatlerinden itibaren yağması beklenen şiddetli yağmur Anadolu Yakasında etkili olmaya başladı. Yoğun yağmur nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. Yollardaki araçlar su birikintilerinde mahsur kaldı. Bazı araçlar ise su birikintisi nedeniyle ilerlemekte zorlandı. - İSTANBUL
Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:17 Kaynak: İHA
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