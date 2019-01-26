Son Dakika Haberleri: Şiddetli Yağmur Tarım Alanlarını Sular Altında Bıraktı

Şiddetli Yağmur Tarım Alanlarını Sular Altında Bıraktı

1 saat önce

Şiddetli yağmur tarım alanlarını sular altında bıraktı Mahalleden geçen bir dere taştı Yolda kalan vatandaşlara itfaiye ekipleri yardım ettiANTALYA - Antalya'da 2 gündür etkisi sürdüren şiddetli yağmur yolları göle çevirirken, bazı bölgelerde tarım alanları sular altında kaldı.

Şiddetli yağmur tarım alanlarını sular altında bıraktı
Mahalleden geçen bir dere taştı
Yolda kalan vatandaşlara itfaiye ekipleri yardım etti

ANTALYA - Antalya'da 2 gündür etkisi sürdüren şiddetli yağmur yolları göle çevirirken, bazı bölgelerde tarım alanları sular altında kaldı.
Antalya'da iki gündür aralıklarla etkisini devam ettiren yağmur gece yarısı şiddetini arttırdı. Sağanak şeklinde yağan yağmur, ilçe merkezlerinde de etkili oldu. Aksu ilçesinde bazı yollarda göletler oluştu. İlçeye bağlı Yurtpınar Mahallesin'den geçen olan Ağla Deresi şiddetli yağmur nedeniyle taştı. Derenin taşması sonucu bir mahallenin yolu kapandı. Vatandaşlar ise evlerine açık olan diğer yoldan gidiyor.
İlçede tarım alanları da sular altında kaldı. Bazı bölgelerde buğday tarlalarını su bastı. Bir hayvan barınağı da suyun içinde kaldı. Yolda kalan bazı vatandaşlara ise komşuları ve itfaiye ekipleri yardım etti. Öte yandan İlçe Jandarma ekipleri de taşan derenin üzerine giderek güvenlik önlemi aldı. Mahallede yaşayan vatandaşlar da derenin üzerinde bulunan köprüye gelerek beklemeye başladı.
Mahalle Muhtarı Mehmet Başkaya ise yaptığı açıklamada, "2 gündür süren yağmurdan dolayı mahallemizde bulunan dere taştı. Can kaybımız yok. Yağmurdan tarım alanlarımız ve seralarımız etkilendi. Yetkililer de burada çalışıyor. Derenin ıslahı ile ilgili de bir çalışmamız olacak" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:29 Kaynak: İHA

Antalya, İtfaiye, 3. Sayfa
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