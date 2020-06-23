Şiddetli yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı - Son Dakika

İstanbul'da öğle saatlerinde itibaren etkili olmaya başlayan şiddetli yağmur Sultangazi ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde vatandaşlara zor anlar yaşattı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağmur konusunda dün uyardığı İstanbul'da özellikle boğaz çevresinde bulunan ilçelerde sağanak yağmur etkili olmaya başladı. Sultangazi ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşların marketlerde bulunan naylonların altına saklandığı görüldü. Bazı sokaklarda ise yağmur damlaların oluşturduğu su birikintilerinin akıntılar oluşturduğu gözlendi. - İSTANBUL