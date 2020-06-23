Şiddetli yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı - Son Dakika

Şiddetli yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı

Şiddetli yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı İstanbul'da öğlen saatlerinde itibaren etkili olmaya başlayan şiddetli yağmur Sultangazi ve Gaziosmanpaşa İlçeleri'nde vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Şiddetli yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı

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İSTANBUL - İstanbul'da öğlen saatlerinde itibaren etkili olmaya başlayan şiddetli yağmur Sultangazi ve Gaziosmanpaşa İlçeleri'nde vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağmur konusunda dün uyardığı İstanbul'da özellikle boğaz çevresinde bulunan ilçelerde sağanak yağmur etkili olmaya başladı. Sultangazi ve Gaziosmanpaşa İlçeleri'nde vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşların marketlerde bulunan naylonların altına saklandığı görüldü. Bazı sokaklarda ise yağmur damlaların oluşturduğu su birikintilerinin akıntılar oluşturduğu gözlendi.

Gaziosmanpaşa, Sultangazi, İstanbul, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 03:26 Kaynak: İHA

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