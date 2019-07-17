Son Dakika Haberleri: Şiddetli yağmura plajda yakalandılar
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Şiddetli yağmura plajda yakalandılar

3 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde plaja inen tatilciler bir anda bastıran şiddetli yağmur sebebiyle ne yapacaklarını şaşırdı.

Şiddetli yağmura plajda yakalandılar, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde plaja inen tatilciler bir anda bastıran şiddetli yağmur sebebiyle ne yapacaklarını şaşırdı. Bir bölümü güneşlenirken, kalanı denizde yağmura yakalanan tatilciler, plajı boşaltıp kapalı alanlara kaçtı. Bazı tatilciler ise yüzmeye devam etti.

İncekum plajında güneşlenirken aniden bastıran sağanak yağmurla şaşkına dönen tatilciler, özellikle küçük yaştaki çocuklarını alıp plajın kapalı alanlarına akın etti. Kısa sürede boşalan plajdaki sağanak yağmuru kapalı alanlarda izleyen tatilciler, "Bu da bir anı oldu, deniz kum güneşti, deniz kum, yağmur tatili yaptık" dediler. Tatilciler yağmurun ardından yerlerine geçip yüzmeye devam etti. - ANTALYA
Antalya, Alanya, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:24 Kaynak: İHA
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