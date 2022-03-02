ŞİDDETLİ YAĞMURDA ARAÇLAR YOLDA KALDI, OTELİN ALÇI TAVANI OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE ÇÖKTÜ - Son Dakika

ANTALYA'da etkili olan ve zaman zaman sağanak şeklinde yağan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle birçok araç su birikintisinde kalırken, bir otele ait otoparkın tavanının çökmesi sonucu 4 araç hasar gördü.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısıyla sabah saatlerinde başlayan yağmur akşam saatlerinde yerini sağanak ve fırtınaya bıraktı. Kent merkezinde birçok noktada şiddetli yağan yağmur, Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerini nehre döndürdü. Yağmur nedeniyle su birikintileri oluşurken bazı araçlar yolda kaldı, bazıları ise kaldırıma çıkarak ilerlemeye çalıştı. Vatandaşlar ise yolun karşısına geçmekte zorluk çekti.

OTELİN OTOPARK TAVANI ÇÖKTÜ

Fırtına ve şiddetli yağıştan dolayı bulvar üzerindeki bir otelin otoparkının alçı tavanı 4 otomobilin üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken 4 otomobilde hasar meydana geldi. Düşen alçı tavanlar vatandaş ve otel çalışanları tarafından kaldırılırken, bir vatandaş eline aldığı kova ile otomobilinin üzerini suyla temizledi.

KÜÇÜK ÇİZİKLER VAR

Olayın görgü tanığı Serkan Sağın, 'Yağmur yağıyordu ve rüzgar da vardı. Alçı tavan hava aldıktan sonra bir anda göçtü. Çok şükür yaralı yok. Araçlarda küçük çizikler var' dedi.