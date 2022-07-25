Şiddetli Yağmurların Devam Ettiği Pakistan'da 310 Kişi Hayatını Kaybetti, 300'e Yakın Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Şiddetli Yağmurların Devam Ettiği Pakistan'da 310 Kişi Hayatını Kaybetti, 300'e Yakın Kişi Yaralandı

25.07.2022 21:07
Şiddetli Yağmurların Devam Ettiği Pakistan'da 310 Kişi Hayatını Kaybetti, 300'e Yakın Kişi Yaralandı

İSLAMABAD, 25 Temmuz (Xinhua) -- Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu (NDMA), 14 Haziran'dan bu yana şiddetli sağanak yağışların ülkeyi etkisi altına almaya devam etmesi nedeniyle meydana gelen yağmurla ilgili farklı olaylarda yaklaşık 310 kişinin hayatını kaybettiğini ve 295 kişinin...

İSLAMABAD, 25 Temmuz (Xinhua) -- Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu (NDMA), 14 Haziran'dan bu yana şiddetli sağanak yağışların ülkeyi etkisi altına almaya devam etmesi nedeniyle meydana gelen yağmurla ilgili farklı olaylarda yaklaşık 310 kişinin hayatını kaybettiğini ve 295 kişinin de yaralandığını duyurdu. NDMA, Pazar günü yayınlanan durum raporunda, hayatını kaybedenler arasında toplamda 175 kadın ve çocuk bulunduğunu ve yağmurların ülke genelinde yaklaşık 8.979 evin yanı sıra 48 köprü ile birçok dükkana da kısmen ya da tamamen zarar verdiğini bildirdi. NDMA'nın verdiği bilgiye göre, zararlar ile can kayıplarının büyük kısmı, muson yağmurlarının tetiklediği ani seller sebebiyle 100 kişinin öldüğü ve 57 kişinin de yaralandığı ülkenin güneybatısındaki Belucistan vilayetinde gerçekleşti. En çok kaybın bildirildiği ikinci vilayet olan Sind'de de 70 kişi hayatını kaybederken 27 kişi yaralandı. Doğudaki Pencap vilayetinde 64'e yakın, kuzeybatıdaki Hayber Pahtunhva vilayetinde 62 ve ülkenin geri kalan kısımlarında da 14 kişinin hayatını kaybettiğini belirten NDMA, arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Ajans, ülke genelinde yağmur ve sellerden etkilenenlere gıda paketleri, çadırlar, mutfak setleri, sivrisinek ağları, hijyen setleri, battaniyeler ve tenteler sağlıyor. Son 48 saat içinde etkili olan yağışlar Pakistan'ın bazı büyük şehirlerinde su baskınlarına neden oldu.

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Kaynak: Xinhua

Togo Cumhuriyeti, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şiddetli Yağmurların Devam Ettiği Pakistan'da 310 Kişi Hayatını Kaybetti, 300'e Yakın Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şiddetli Yağmurların Devam Ettiği Pakistan'da 310 Kişi Hayatını Kaybetti, 300'e Yakın Kişi Yaralandı - Son Dakika
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