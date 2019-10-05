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Şiddetli yolları göle çevirdi, iş yerleri sular altında kaldı

1 saat önce

Şiddetli yolları göle çevirdi, iş yerleri sular altında kaldı Şiddetli yağmur Fethiye'de baskınlara neden olduMUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle bazı evleri ve çok sayıda iş yeri sular altında kaldı.

Şiddetli yolları göle çevirdi, iş yerleri sular altında kaldı

Şiddetli yağmur Fethiye'de baskınlara neden oldu

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle bazı evleri ve çok sayıda iş yeri sular altında kaldı.

İlçede sabah saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle Patlangıç, Cumhuriyet, Kesikkapı ve Taşyaka Mahallesi'ndeki bazı evlerin bodrum ve girişi katını su bastı. Sanayi sitesindeki ve çarşı merkezinde bulunan iş yerleri, bazı market ve lokantalar da sular altında kaldı. Vatandaşlar evlerine ve iş yerlerine giren suları kendi çabalarıyla tahliye etmeye çalıştılar.

Yağış nedeniyle su dolan yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti, bazı araçlar ise yolda kaldı.

Lokanta işleten Oktay Durukan, birçok işletmenin tamamen su altında kaldığını şehir olarak mağdur olduklarını söylerken, işletmeyi basan su nedeniyle çaresiz olduklarını ifade etti.

Sanayide tamircilik yapan Mehmet Erdem, 10 yıldır aynı dükkanda çalıştığını hiç böyle bir şey yaşamadıklarını dile getirdi. Erdem, yağmurun yağmasının ardından bir anda dükkanının suyla dolduğunu kaydetti.

İlçeye yaklaşık 2 saatte metrekareye 49,4 kilogram yağış düştüğü öğrenilirken, Fethiye Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetilileri, şiddetini azaltan yağışın akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceğini kaydetti.

Şiddetli yolları göle çevirdi, iş yerleri sular altında kaldı

Taşyaka Mahallesi, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:36 Kaynak: İHA
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