Şiddetten Kaçan Eşini Öldürdü

Şiddetten kaçan eşini öldürdü Adana'da şiddet gördüğü için evi terk eden karısını, baldızını ve kayınbiraderini tabancayla vurarak öldüren, kayınvalidesini de yaraladıktan sonra kaçan kocanın yakalanmasına çalışılıyorADANA - Adana'da dün akşam şiddet gördüğü için evi terk eden karısını,...

Şiddetten kaçan eşini öldürdü

Adana'da şiddet gördüğü için evi terk eden karısını, baldızını ve kayınbiraderini tabancayla vurarak öldüren, kayınvalidesini de yaraladıktan sonra kaçan kocanın yakalanmasına çalışılıyor



ADANA - Adana'da dün akşam şiddet gördüğü için evi terk eden karısını, baldızını ve kayınbiraderini tabancayla vurarak öldüren, kayınvalidesini de yaraladıktan sonra kaçan kocanın yakalanmasına çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, 3 çocuk annesi Ayla Ö., kendisini sürekli dövdüğünü ve uyuşturucu kullandığını ileri sürdüğü kocası Mehmet Ö.'yü 3 gün önce terk edip baba evine yerleşti. İddiaya göre, Mehmet Ö. kendisinden boşanmak isteyen eşini telefonla arayıp evine dönmesini istedi. Eşi de kabul etmeyince Mehmet Ö., eşi Ayla Ö.'nün merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki babaevine gelip karısı ve ailesiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Ö. üzerindeki tabancayla eşi Ayla Ö. ile kayınbiraderi 2 çocuk babası Bahri İrketi ve bekar olan baldızı Reyhan İrketi'yi öldürüp, kayınvalidesi Hacer İrketi'yi de yaralayıp kaçtı.

Polis, katil zanlısı kocayı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Bu arada, Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Ayla Ö, kızkardeşi Reyhan İrketi ve kardeşi Bahri İrketi'nin cenazeleri otopsinin ardından toprağa verilecek.

Hastaneye kaldırılan Hacer İrketi'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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