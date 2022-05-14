Side Antik Kenti'nde yeni eserler gün yüzüne çıkarılıyor - Son Dakika
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Side Antik Kenti'nde yeni eserler gün yüzüne çıkarılıyor

14.05.2022 17:23
Side Antik Kenti'nde yeni eserler gün yüzüne çıkarılıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kent'te kazı çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kent'te kazı çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Side Kazı Başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, antik kentteki kazıların 75. yılı kutlamaları kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede ilk çalışmaların 1947 yılında Ord. Prof. Dr. Arif Müfid Mansel tarafından başlatıldığını belirtti.

Mansel'in ardından Türkiye'nin ilk kadın arkeoloğu Prof. Dr. Jale İnan tarafından kazıların sürdürüldüğünü anımsatan Alanyalı, bu sürede tapınaklar, hamamlar çeşmeler, lahit mezarların ortaya çıkartıldığını kaydetti.

Side'de binlerce yıllık tarihi gün yüzüne çıkardıklarını vurgulayan Alanyalı, büyük kutsal yaşlılar meclisinin bulunduğu alanda çalışmaları yürüttüklerini dile getirdi.

Bu bölgede 2017 yılından bu yana toprak altındaki stoaları (sütunlu galeri) ortaya çıkardıkları bilgisini veren Alanyalı, "Kazılarımızda 8 adet insan ve insanüstü ölçülerde giyimli kadın ve erkek heykeller ele geçirdik. Kazılarda, heykellerin birinin önünde bir yazıt bulduk. Yazıtta ziyafet salonu inşa ettirildiği belirtiliyor. Burada geniş bir yapı kompleksi, anıtsal yapı inşa edilmiş. Ortada büyük bir meydanı var ve buna açılan stoalar var. Stoaların bir tarafında imparator salonu olarak tabir ettiğimiz salon var. Bulunan heykellerin yaşlılar meclisinde görev yapan, kente anıtsal yapılar kazandıran kişilerin olduğunu belirledik." diye konuştu.

Kentin kuzey tarafının ise halen kumlar içinde olduğunu o bölgeyi "uyuyan güzel" olarak tabir ettiğini belirten Alanyalı, gelecekteki arkeologlar için de Side'de çalışma alanı bırakmak istediklerini ifade etti.

Alanyalı, çalışmalarına destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığına, Türk Tarih Kurumuna, Anadolu Üniversitesine ve ana sponsor olan Barut oteller grubuna teşekkür etti.

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Jale İnan, Manavgat, Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Side Antik Kenti'nde yeni eserler gün yüzüne çıkarılıyor - Son Dakika


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