Side'de alkollü içecek çalan hırsızlara suçüstü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Side'de alkollü içecek çalan hırsızlara suçüstü - Son Dakika

Side'de alkollü içecek çalan hırsızlara suçüstü

7 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan antik Side bölgesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, iş yerinden hırsızlık yapan şüphelileri suçüstü yakaladı.

Side'de alkollü içecek çalan hırsızlara suçüstü, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan antik Side bölgesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, iş yerinden hırsızlık yapan şüphelileri suçüstü yakaladı.


Side Mahallesi Antik Side mevkiinde önleyici hizmet devriyesi esnasında, bir işletmenin kapısının kırılarak açıldığını gören jandarma devriye ekibi, R.İ. ve T.B. isimli şahısları çaldıkları alkollü içeceklerle birlikte suçüstü yakaladı. İşyerinden 73 adet alkollü içecek çaldıkları belirlenen R.İ. ve T.B., jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye çıkarıldı. T.B. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, R.İ. ise tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Jandarma, Manavgat, Antalya, Side, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:59 Kaynak: İHA
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