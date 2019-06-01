Side'de iki otomobil birbirine girdi: 2 yaralı
26 dakika önce
Side Cennetler mevkiinde iki otomobil kavşakta çarpıştı.
Side
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:22 Kaynak: İHA
Cennetler mevkiinde iki otomobil kavşakta çarpıştı. Feci kazada, iki kişi yaralandı.
Kaza; Side Mahallesi
Cennetler Mevkii 531 sokakta Adnan Menderes
Bulvarı istikametine gitmekte olan Sevgi Y.'nin kullandığı 07 F 6619 plakalı otomobile, 528 sokakta seyir halindeki Yahya P.'nin kullandığı 07 F 5894 plakalı ticari aracın sokakların kesiştiği kavşakta çarpışması sonucu meydana geldi.
Çarpışmanın şiddetiyle ticari araç yolun ortasına devrilirken, kaldırıma çıkan otomobil sürücüsü Sevgi Y. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Nuran S. yaralandı. Yarılalar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ANTALYA
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