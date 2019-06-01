Side'de iki otomobil birbirine girdi: 2 yaralı
1 saat önce
Side'de iki otomobil birbirine girdi: 2 yaralıANTALYA - Side Cennetler mevkiinde iki otomobil kavşakta çarpıştı.
Side
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:18 Kaynak: İHA
'de iki otomobil birbirine girdi: 2 yaralı
ANTALYA - Side Cennetler mevkiinde iki otomobil kavşakta çarpıştı. Feci kazada, iki kişi yaralandı.
Kaza; Side Mahallesi
Cennetler Mevkii 531 sokakta Adnan Menderes
Bulvarı istikametine gitmekte olan Sevgi Y.'nin kullandığı 07 F 6619 plakalı otomobile, 528 sokakta seyir halindeki Yahya P.'nin kullandığı 07 F 5894 plakalı ticari aracın sokakların kesiştiği kavşakta çarpışması sonucu meydana geldi.
Çarpışmanın şiddetiyle ticari araç yolun ortasına devrilirken, kaldırıma çıkan otomobil sürücüsü Sevgi Y. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Nuran S. yaralandı. Yarılalar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
İftara giden aile kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
LGS'ye giderken kaza geçirdiler: Otomobil ortadan ikiye bölündü
İstanbul Havalimanı yolunda hafriyat kamyonu devrildi
Karnına sapladığı bıçakla hastaneye böyle getirildi