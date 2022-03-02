SİDE'DE ROMA DÖNEMİNE AİT 82 PARÇA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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SİDE'DE ROMA DÖNEMİNE AİT 82 PARÇA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

02.03.2022 11:51

Antalya Manavgat'a bağlı Side'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait 79 sikke ve 3 heykelcik ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Antalya Manavgat'a bağlı Side'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait 79 sikke ve 3 heykelcik ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Manavgat'a bağlı Side'de bazı kişilerin tarihi eser satmak istediği bilgisi üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri araştırma başlattı. Side mahallesinde oturan T.H. ve C.T.'nin tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalıştığı tespit edildi. Jandarma operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 79 sikke ve 3 heykelcik ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

SİDE'DE ROMA DÖNEMİNE AİT 82 PARÇA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ
SİDE'DE ROMA DÖNEMİNE AİT 82 PARÇA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ
SİDE'DE ROMA DÖNEMİNE AİT 82 PARÇA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

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Manavgat, Jandarma, Antalya, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİDE'DE ROMA DÖNEMİNE AİT 82 PARÇA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika


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