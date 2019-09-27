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Side'de şenlik "Halk Dansları Festivali" ile devam ediyor

1 saat önce

Manavgat Belediyesi 18. Uluslararası Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali'nin devamı niteliğindeki 3. Uluslararası Halk Dansları Festivali, Side'de düzenlenen kortej geçişiyle başladı.

Side'de şenlik

Manavgat Belediyesi 18. Uluslararası Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali'nin devamı niteliğindeki 3. Uluslararası Halk Dansları Festivali, Side'de düzenlenen kortej geçişiyle başladı.


26 Eylül'de başlayan Halk Dansları Festivali 2 Ekim'de sona erecek. Festivale Estonya, Litvanya, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, Kazakistan, Makedonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Polonya ve Slovakya halk dansları ile ekipleri ile katılacak. Festival boyunca gösteriler her akşam Side Limanı'nda başlayacak. Festivalin ilk gününde Side girişinden itibaren milli kıyafetleri ile yürüyen ülkelerin dans grupları, oldukça renkli görüntüler oluşturdu. 250'yi aşkın katılımcı ile yapılan kortej yürüyüşüne, Manavgat Belediyesi Başkan Yardımcıları Halis Akkaya, Mustafa Ceylan ve İsmail Hakkı Ödevoğlu da katıldı. Halk dansçıları, davul zurna eşliğinde yürürken, yerli ve yabancı turistler de bu renkli görüntüleri kameraya alarak anı ölümsüzleştirdi. Kortej geçişi sonrasında limana ulaşan ekipler, burada kurulan sahnede sırayla gösterilerini yaptı. Festival süresince katılımcılar, Manavgat'ın tarihi ve turistik yerlerini gezme fırsatı da bulacak.


Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Manavgatımızda kültürel ve sanatsal etkinliklerimize aralıksız devam ediyoruz. Farklı kültürlerin danslarının sergileneceği ve farklı kültürlerin kaynaşacağı Side limanımızdaki halk dansları şölenimize değerli halkımızı davet ediyorum" dedi. - ANTALYA

Sanat festivali, Manavgat, Side, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:21 Kaynak: İHA
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