SİDE'DE, SİT ALANINDA KALAN TEK YILDIZLI OTEL YIKILDI - Son Dakika
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SİDE'DE, SİT ALANINDA KALAN TEK YILDIZLI OTEL YIKILDI

19.04.2022 17:13

ANTALYA'nın Manavgat ilçesi Side Mahallesi'ndeki tek yıldızlı otel, 3'üncü derece sit alanında olduğu gerekçesiyle Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararı gereğince Manavgat Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesi Side Mahallesi'ndeki tek yıldızlı otel, 3'üncü derece sit alanında olduğu gerekçesiyle Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararı gereğince Manavgat Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.

Side Mahallesi Begonya Sokak'taki tek yıldızlı otel, sit alanı içinde bulunduğu gerekçesiyle Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararıyla Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yıkıldı. Yıkım çalışması öncesi otelin bulunduğu sokak, trafiğe kapatıldı. İş makineleriyle otelin yıkımına başlandığı sırada işletmecileri ise tepki gösterdi. Otelin yıkılmasını istemeyen işletme sahiplerinden olan kadın, taşla otelin camlarını kırdı. Kadın, daha sonra 30 yıllık emek harcadığını belirttiği otelin yıkımını gözyaşlarıyla izledi. Otel yıkımını turistler de merakla izledi. Yıkım ekibinin çalışmaya ara verdiği süreçte işletme sahipleri de otel ve yandaki evden çıkardıkları eşyaları nakliye kamyonuna yükleyerek götürdü.

Belediye yetkilileri, yıkım kararının Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından kendilerine iletildiğini ve yaklaşık 1 ay önce kararın tebliğ edildiğini belirtti.

SİDE'DE, SİT ALANINDA KALAN TEK YILDIZLI OTEL YIKILDI
SİDE'DE, SİT ALANINDA KALAN TEK YILDIZLI OTEL YIKILDI
SİDE'DE, SİT ALANINDA KALAN TEK YILDIZLI OTEL YIKILDI
SİDE'DE, SİT ALANINDA KALAN TEK YILDIZLI OTEL YIKILDI
SİDE'DE, SİT ALANINDA KALAN TEK YILDIZLI OTEL YIKILDI
SİDE'DE, SİT ALANINDA KALAN TEK YILDIZLI OTEL YIKILDI
SİDE'DE, SİT ALANINDA KALAN TEK YILDIZLI OTEL YIKILDI
SİDE'DE, SİT ALANINDA KALAN TEK YILDIZLI OTEL YIKILDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİDE'DE, SİT ALANINDA KALAN TEK YILDIZLI OTEL YIKILDI - Son Dakika


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