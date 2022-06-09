Edinilen bilgiye göre, Belçikalı turist Lefebure Rudiger Leopold (64), eşiyle birlikte tatil için Türkiye 'ye gelerek Side- Kumköy yolu üzerinde bir otelde tatil yapıyordu. Eşi, sabah saatlerinde uyandıramadığı Leopold için otel görevlilerinden yardım istedi. Haber verilmesi üzerine odaya gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Belçikalı turistin öldüğünün belirlendiği bildirildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Side'de tatil yapan Belçikalı turist kaldığı otel odasında ölü bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.