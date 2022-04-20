SİDE'DE YARALAMA OLAYININ FAİLLERİNDEN BİRİ YAKALANDI - Son Dakika
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SİDE'DE YARALAMA OLAYININ FAİLLERİNDEN BİRİ YAKALANDI

20.04.2022 15:31

ANTALYA'nın Manavgat ilçesi Side Mahallesi'nde geçen pazar günü S.Ç.'yi yaralayan şüphelilerden S.A. jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesi Side Mahallesi'nde geçen pazar günü S.Ç.'yi yaralayan şüphelilerden S.A. jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Manavgat'ın Side Mahallesi'nde geçen pazar günü S.Ç., kimliği belirsiz kişiler tarafından tabancayla yaralandı. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, S.Ç.'nin S.A. ve S.A. tarafından yaralandığı belirlendi. Şüphelileri yakalamak amacıyla yapılan operasyonda S.A. kendisine ait otomobilde seyir esnasında yakalanarak gözaltına alındı. S.A.'nın yapılan kimlik kontrolünde 'Ateşli silah ve mutat sayıdaki mermiler bulundurma' suçundan da arandığı tespit edildi.

S.A.'nın otomobilinde yapılan aramada, bıçak ve sürücü koltuğu altına bırakılan kurusıkıdan dönüştürülen tabanca ele geçirildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheli S.A., sağlık kontrolünün ardından 'Silahla kasten yaralama', 'Silahla tehdit' ve 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' suçlarından adliyeye sevk edildi. Yaralama olayıyla ilgili diğer şüpheli S.A.'nın yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

SİDE'DE YARALAMA OLAYININ FAİLLERİNDEN BİRİ YAKALANDI
SİDE'DE YARALAMA OLAYININ FAİLLERİNDEN BİRİ YAKALANDI
SİDE'DE YARALAMA OLAYININ FAİLLERİNDEN BİRİ YAKALANDI
SİDE'DE YARALAMA OLAYININ FAİLLERİNDEN BİRİ YAKALANDI

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Side Mahallesi, Manavgat, Jandarma, Pazar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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