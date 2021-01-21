Side Sualtı Müzesi'ne, 6 yılda 70 bin kişi daldı - Son Dakika
Üye Girişi

Side Sualtı Müzesi'ne, 6 yılda 70 bin kişi daldı

21.01.2021 07:57
Side Sualtı Müzesi'ne, 6 yılda 70 bin kişi daldı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 115 heykelin sergilendiği Side Sualtı Müzesi'ne, açıldığı 2015 yılından bu yana 70 bin kişi dalış yaptı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 115 heykelin sergilendiği Side Sualtı Müzesi'ne, açıldığı 2015 yılından bu yana 70 bin kişi dalış yaptı.

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası (İMEAK) Antalya Şubesi'nin girişimiyle Manavgat ilçesinde yaptırılan Türkiye'nin ilk su altı müzesi Side Sualtı Müzesi, 31 Ekim 2015 tarihinden bu yana hizmet veriyor. Pandemi gölgesinde geçen turizm sezonunda bile su altı tutkunları tarafından sık sık ziyaret edilen müze, 11 metreden 24 metre derinliğe kadar dalış yapılarak gezilebiliyor.

Anadolu medeniyetinin zenginliklerini anlatan 115 heykelin sergilendiği müzeye, yılda ortalama 10 bin dalış yapılıyor. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKA) desteğiyle Side Turizm Bölgesi'nin yaklaşık 1.5 mil açığında yer alan müzedeki heykeller, 11, 18 ve 24 metre derinliklerde bulunuyor. 5 ayrı temaya sahip heykeller, deniz faunasına zarar vermeyecek şekilde yerleştirildi ve şamandıralarla koruma altına alındı.Dalış yapanları 13'üncü metrede semazen ve deniz kızı heykeli, 18'inci metrede deve kervanı ve bedevi heykelleri, 24'üncü metrede ise Kurtuluş Savaşı temalı asker ve siper heykelleri karşılıyor. Yunan mitolojisinde deniz tanrısı olarak bilinen Poseidon heykeli de müzenin en derin noktası olan 24 metrede sergileniyor. Su altı meraklıları, dalış deneyimlerine göre uzman dalgıçlar eşliğinde dalış yaparak, eşsiz bir deneyim yaşıyor.

Meksika'daki 400 heykelli su altı müzesinden sonra dünyanın ikinci büyük su altı müzesi olma özelliğini de taşıyan Side Sualtı Müzesi'nde, 2015 yılından bu yana yaklaşık 70 bin kişi dalış yaptı. Sualtı müzesinin kuruluşu sırasında heykellerin su altına yerleştirilmesinde görev yapan dalgıç Ali Yardan, turistik dalışlar için sık sık bölgeye gittiğini söyledi. Müzenin amatör ve profesyonel dalgıçlar için ideal olduğunu anlatan Yardan, "Heykelleri yerleştirirken özellikle dikkat ettiğimiz unsur, turistik dalış için buraya gelecek turistler için görüş açısı yüksek noktalar oluşturmaktı. Bunu başardık. Işığın çok iyi olduğu 11 metrede başlayan müze, 24 metreye kadar genişliyor. Müzeye her dalış yaptığımda ilk kez dalıyor gibi hissediyorum" dedi.


YORUMLAR
500
Antalya haberleri... Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde hafta sonu yoğunluğu Antalya haberleri... Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde hafta sonu yoğunluğu Yaptığına yapacağına pişman oldu...Yarı çıplak vaziyette dükkan kapısına tuvaletini yaparken hırsız zannedilen adama meydan dayağı Yaptığına yapacağına pişman oldu...Yarı çıplak vaziyette dükkan kapısına tuvaletini yaparken hırsız zannedilen adama meydan dayağı Alkollü adam üzerinde sadece iç çamaşırıyla işyerinin kapısında ihtiyaç giderirken 'hırsız' sanılıp tekme tokat dövüldü Alkollü adam üzerinde sadece iç çamaşırıyla işyerinin kapısında ihtiyaç giderirken 'hırsız' sanılıp tekme tokat dövüldü
Kaynak: DHA

Manavgat, Antalya, Turizm, Müze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Side Sualtı Müzesi'ne, 6 yılda 70 bin kişi daldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:59 ABD'de elektrikli araç dönemi başlıyor! Benzinli araçların satışı yasaklanıyor
08:16 ABD savaş gemileri Tayvan Boğazı'ndan geçti
07:55 Kim Milyoner Olmak İster'de romantik anlar! Yarışmacı, telefon joker hakkıyla eşini arayıp "Seni seviyorum" dedi
00:46 ABD'nin Gülşen çağrısına AK Parti'den çok sert tepki: Hadsizlik
00:34 Adana'da gergin anlar! Montella ile Balotelli maç sonunda birbirine girdi
00:13 MasterChef'e katıldığı için işten atıldığını gülerek anlatan yarışmacı şefleri şaşırttı: Hala mutlusun
00:11 3 yaşındaki çocuk tabancayla oynarken babasını öldürdü
23:22 Sedat Peker'in çok konuşulan rüşvet çarkı iddiaları paylaşımların odağındaki holding sahibi tarafından doğrulandı
23:17 Erzurum Aziziye Tabyası'ndaki kan izlerinin hikayesi duygulandırıyor
23:07 Fransa'da kebapçı açmak isteyen Cengiz Ünder'in Türkiye ve İtalya'dan gelen teklifleri reddettiği iddia edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2022 09:04:14. #1.11#
SON DAKİKA: Side Sualtı Müzesi'ne, 6 yılda 70 bin kişi daldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement