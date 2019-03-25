Son Dakika Haberleri: Sıdıka Nineye "Yaşlılar Haftası" Sürprizi

Sıdıka Nineye "Yaşlılar Haftası" Sürprizi

5 dakika önce

Kilis'te, Yaşlılar Haftası dolayısıyla 110 yaşındaki Sıdıka Katı'ya sürpriz ziyaret gerçekleştirildi.

Sıdıka Nineye
Kilis'te, Yaşlılar Haftası dolayısıyla 110 yaşındaki Sıdıka Katı'ya sürpriz ziyaret gerçekleştirildi.

Kilis Kardelenler Akademi Derneği Başkanı Baran Şeker ve beraberindekiler, Musabeyli ilçesine bağlı Hüseyinoğlu öyü'nde yaşayan 4 çocuk ve 19 torun sahibi Katı'yı Yaşlılar Haftası'nda yalnız bırakmadı.

Konuşmakta güçlük çeken Katı'nın birlikte yaşadığı oğlu Yavuz Şahan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Baran Şeker de dernek olarak yaşlıları unutmadıklarını ve Yaşlılar Haftası olması dolayısıyla Sıdıka Katı'yı ziyaret ettiklerini belirtti.

Yaşlıların geçmişle gelecek arasında köprü olduğunu ve onlara sahip çıkılması gerektiğini anlatan Şeker, herkesin yaşlıların kıymetini bilmesi gerektiğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:41 Kaynak: AA

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