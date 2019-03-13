Son Dakika Haberleri: Sıdıka" Sergisi 16 Mart'ta Açılacak

Sıdıka" Sergisi 16 Mart'ta Açılacak

1 saat önce

1990'lı yılların sevilen karakteri "Sıdıka", sanatçı Latif Demirci'nin çizgileriyle sergiye taşındı.

Sıdıka
1990'lı yılların sevilen karakteri "Sıdıka", sanatçı Latif Demirci'nin çizgileriyle sergiye taşındı.

Konuya ilişkin açıklamaya göre, öykü yazarı Atilla Atalay'ın kalemi, Demirci'nin çizgileriyle hayat bulan karakterin sergisi, 16 Mart'ta Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi'nde açılacak.

İlk olarak 1989'da "Hıbır" adlı mizah dergisinde yayınlanan "Sıdıka" kısa süre içinde geniş kitleler tarafından tanınarak, 1997'de televizyon dizisi olarak yayınlanmaya başladı.

Usta yönetmen Atıf Yılmaz'ın yapımcılığını üstlendiği dizide, Sıdıka karakterini oyuncu Hasibe Eren canlandırmıştı.

Sergi, 7 Nisan'a kadar görülebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:30 Kaynak: AA

Atilla Atalay, Latif Demirci, Kültür Sanat
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