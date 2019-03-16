Son Dakika Haberleri: Sıdıka" Sergisi Açıldı

Sıdıka" Sergisi Açıldı

42 dakika önce

1990'lı yılların sevilen karakteri "Sıdıka", karikatürist Latif Demirci'nin çizgileri ve yazar Atilla Atalay'ın kısa hikayeleriyle sergiye taşındı.

Sıdıka
1990'lı yılların sevilen karakteri "Sıdıka", karikatürist Latif Demirci'nin çizgileri ve yazar Atilla Atalay'ın kısa hikayeleriyle sergiye taşındı.

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi'nde sergi açılışına çok sayıda karikatürist ve karikatür meraklısı katıldı.

Açılışa katılan "Sıdıka" dizisi oyuncusu Ali Erkazan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergi açılışına davet edildiğinde şaşırdığını belirterek, "Televizyonda dizisi oynayan bir işin üstünden yıllar geçtikten sonra sergisinin açılması sanırım televizyon tarihi açısından da bir ilk olacak." dedi.

"Sıdıka" karikatürlerinin televizyona uyarlanınca çok daha geniş kitleler tarafından tanındığını vurgulayan Erkazan, "Televizyonda oynarken iyi bir karşılık bulmuştu. Şu an bile bana hala bazı sosyal medya üzerinden diziden bazı kısa bölümler atıyor." ifadelerini kullandı.

Erkazan, dönem dönem tekrar çekilmesi için Atilla Atalay'la konuştuklarını dile getirerek, "Sıdıka" dizisi yeniden yapılırsa izleyiciden karşılık bulacağını düşündüğünü söyledi.

İlk olarak 1989'da "Hıbır" adlı mizah dergisinde yayınlanan "Sıdıka" kısa süre içinde geniş kitleler tarafından tanınarak, 1997'de televizyon dizisi olarak yayınlanmaya başladı.

Usta yönetmen Atıf Yılmaz'ın yapımcılığını üstlendiği dizide, "Sıdıka" karakterini oyuncu Hasibe Eren canlandırmıştı.

39 karikatürün yer aldığı sergi, 7 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 06:06 Kaynak: AA

Latif Demirci, TV, Atilla Atalay, Güncel
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