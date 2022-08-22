Avustralya Kanser ve Kalp Hastalığı Riskine Karşı Dün Yanın İlk Önleyici Dna Taramasını Başlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Avustralya Kanser ve Kalp Hastalığı Riskine Karşı Dün Yanın İlk Önleyici Dna Taramasını Başlattı

22.08.2022 16:11
Avustralya Kanser ve Kalp Hastalığı Riskine Karşı Dün Yanın İlk Önleyici Dna Taramasını Başlattı

SİDNEY, 22 Ağustos (Xinhua) -- Avustralya'nın Monash Üniversitesi'nin, ülke çapında işbirliğine dayalı olarak yürüttüğü bir çalışma, genç insanlara, ücretsiz bir DNA tükürük testi yaptırarak bazı kanserlere veya kalp hastalığına yakalanma konusunda yüksek bir riske sahip olup olmadıklarını...

SİDNEY, 22 Ağustos (Xinhua) -- Avustralya'nın Monash Üniversitesi'nin, ülke çapında işbirliğine dayalı olarak yürüttüğü bir çalışma, genç insanlara, ücretsiz bir DNA tükürük testi yaptırarak bazı kanserlere veya kalp hastalığına yakalanma konusunda yüksek bir riske sahip olup olmadıklarını öğrenme imkanı sağladı. Pazar günü açıklanan proje, bu hastalık risklerine karşı dünyada yapılan ilk DNA tarama testi olma iddiasını taşıyor. Proje kapsamında, BRCA1 ve BRCA2 genlerindeki DNA varyantları dahil olmak üzere belirli kanser türleri ile kalp hastalığı riskini artıran genler ve Lynch Sendromu risk koşulları için taramadan geçirilecek. Katılımcıların, internet sitesinden abone olduktan sonra posta yoluyla kendilerine gönderilecek küçük tüpe tükürük örneklerini koyup, tarama testi yapılması için geri göndermeleri gerekiyor. Proje lideri Monash Üniversitesi'nden Doçent Doktor Paul Lacaze, "Sadece aile geçmişine dayalı genetik test sunmak yeterli değil.

Genel nüfusta yüksek riske sahip olanlar içinde yüzde 90'a varan bir kesim aile geçmişine dayalı mevcut testlerle tanımlanamıyor" dedi. Araştırmacılar BRCA1 ve BRCA2 genlerindeki DNA varyantlarının kadınlarda daha yüksek kalıtsal meme ve yumurtalık kanseri riskine yol açabildiğini söylüyor. Bunların erkeklerdeki etkisi o kadar yüksek olmamakla birlikte gene de erkeklerde de meme ve prostat kanseriyle ilişkilendiriyorlar ve bu varyantları taşıyan ebeveynler bunları çocuklarına da geçirebiliyor. Lynch Sendromu; kolorektal, endometriyal ve diğer mide-bağırsak kanserleri için risk artıran bir başka durum. Buna karşın araştırmacılar kanserle ilişkili her iki duruma ilişkin riskleri azaltmak için erken teşhisin mümkün olduğunun kanıtlandığını söylediler. 30 yaşın üzerinde yıllık check-up ve tarama yaptırmak ve risk azaltıcı ameliyatlar olmak bunlar arasında sayılıyor. Lacaze, "Bazı kişilerde bu, kanser ve kalp hastalığının erken teşhisi ve önlenmesi suretiyle bu kişilerin yaşamlarını kurtarabilir" dedi. Lacaze şunu ekledi: "Risk altındakileri henüz genç ve sağlıklıyken belirlemeyi ve sağlıkları hakkında daha fazla bilgiye dayalı karar verebilmelerini sağlamayı umuyoruz." Test, genç yaştan başlayarak yüksek kalp hastalığı riskine yol açan ailesel hiperkolesterolemi veya "genetik yüksek kolesterol" üzerine odaklanarak kalp hastalığı riskini de kapsıyor. Araştırmacılar, yaklaşık her 75 kişiden birinin bu hastalıklar açısından yüksek riske sahip olduklarının belirlenebileceğini tahmin ediyor. Bu kişilere, düzenli tarama ile check-up gibi daha fazla uzman konsültasyonu ve önleme yolları sunulacak. Projenin eş lideri Jane Tiller de, "Başarılı olması halinde bu yaklaşım genetik teste erişimi geniş bir ölçekte önemli bir şekilde artırabilir ve çeşitli durumlarda sayısız yaşamın kurtarılmasını sağlayabilir" dedi.

Avustralya Kanser ve Kalp Hastalığı Riskine Karşı Dün Yanın İlk Önleyici Dna Taramasını Başlattı

YORUMLAR
500
Avustralyalı Yetkililer Rekor Miktarda Fentanil Sevki Yatı Ele Geçirdi Avustralyalı Yetkililer Rekor Miktarda Fentanil Sevki Yatı Ele Geçirdi Şimdiye kadar gözlemlenen en büyük kara delik jeti keşfedildi Şimdiye kadar gözlemlenen en büyük kara delik jeti keşfedildi
Kaynak: Xinhua

Avustralya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya Kanser ve Kalp Hastalığı Riskine Karşı Dün Yanın İlk Önleyici Dna Taramasını Başlattı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
17:53 Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi yükselten suikastın arkasındaki isim! Temmuzda ülkeye girmiş
17:19 Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin Süper Lig'de şampiyonluk favorisi Fenerbahçe
17:14 Tanju Özcan'ın dosyasına CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndan karar çıkmadı!
17:07 Okları üzerine çeken Havrita uygulaması sonrası köpek ölümleri sürüyor! Antalya'da 9 sokak köpeği ölü bulundu, bölgedeki 25 köpek ortadan kayboldu
16:45 Sosyal medyada kampanya başlatılmıştı! Havrita uygulamasına erişim engeli getirildi
16:40 Metrobüste bir kadının fotoğraflarını çeken sapık tokadı yedi! O anlar kameraya yansıdı
16:38 Okan Buruk, Fatih Terim'in gözbebeğine kapıları kapattı! Taylan Antalyalı gidiyor
16:34 Kızı bombalı saldırıda öldürülen Alexander Dugin ilk kez konuştu: Onu Ukrayna rejimi katletti
16:24 Çaya düşen terliğini almak isteyen çocuk can verdi! Cesedine ulaşma çabaları sürüyor
16:40 Hayvan otlatırken üzerine yıldırım isabet eden çocuk yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 18:41:05. #1.13#
SON DAKİKA: Avustralya Kanser ve Kalp Hastalığı Riskine Karşı Dün Yanın İlk Önleyici Dna Taramasını Başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement