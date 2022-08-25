Avustralyalı İtfaiyeciler, Yangın Sezonu Öncesi Müdahale Araçlarına Drone'ları da Ekledi - Son Dakika
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Avustralyalı İtfaiyeciler, Yangın Sezonu Öncesi Müdahale Araçlarına Drone'ları da Ekledi

25.08.2022 11:21
Avustralyalı İtfaiyeciler, Yangın Sezonu Öncesi Müdahale Araçlarına Drone'ları da Ekledi

SİDNEY, 24 Ağustos (Xinhua) -- Avustralya'nın Yeni Güney Galler İtfaiye ve Kurtarma Departmanı (FRNSW), gelecek dönemde yangınla mücadele operasyonlarında ve diğer acil durumlarda kullanılmak üzere "gökyüzündeki gözler" olarak işlev görecek drone'ları (insansız hava araçlarını) müdahale...

SİDNEY, 24 Ağustos (Xinhua) -- Avustralya'nın Yeni Güney Galler İtfaiye ve Kurtarma Departmanı (FRNSW), gelecek dönemde yangınla mücadele operasyonlarında ve diğer acil durumlarda kullanılmak üzere "gökyüzündeki gözler" olarak işlev görecek drone'ları (insansız hava araçlarını) müdahale araçlarına ekleyecek. Söz konusu insansız hava araçları, eyaletin acil durum hizmetlerine yapılan 5,4 milyon Avustralya doları (yaklaşık 3,7 milyon ABD doları) tutarındaki bir yatırım kapsamında temin ediliyor. İnsansız hava araçlarını kullanmak üzere yaklaşık 200 itfaiyeciye eğitim verilecek.

Sel Sonrası Toparlanma, Acil Durum Hizmetleri ve Dayanıklılık Bakanı Stephanie Cooke Salı günü yaptığı açıklamada, "25 bölgeye konuşlandırılan bu insansız hava araçları, FRNSW'nin gökyüzünde bir göze sahip olmasına ve böylelikle yangınlarla daha iyi mücadele edip topluluklarımızın güvenliğini sağlamasına imkan veriyor" diye konuştu. Uydu iletişim ağlarıyla donatılan araçlar, acil durum çalışanlarının, araziyi gerçek zamanlı olarak görüntülemesine ve acil durumlara hızla müdahale edebilmesine imkan veriyor. Termal görüntüleme kameralarıyla da donatılan insansız hava araçları, bir orman yangınının büyüklüğünü ölçebiliyor ve tehlike altındaki insan ve hayvanları tespit edebiliyor. FRNSW Orman Yangını ve Havacılık Birimi Komutanı Scott Donohoe, insansız hava araçlarının bir acil durum bölgesinde dakikalar içinde etkinleştirilebileceğini vurguladı. Donohoe, "Araçlarımızda depolanan ve hemen kullanıma hazır halde bekleyen insansız hava araçları, FRNSW komutanlarının, itfaiye araç ve ekipmanlarını konumlandırmak üzere en güvenli ve en etkin yerleri belirlemelerine yardımcı olabilecek hava görüntüleri sağlıyor" dedi.

Avustralya'nın doğu sahilinde meydana gelen sel felaketinin ardından kullanıma sokulan insansız hava araçları, altyapı hasarlarının değerlendirilmesinde ve sellerden artakalan enkazın belirlenmesinde kullanılıyor. Geçen hafta Avustralya Meteoroloji Bürosu, nadir bir şekilde üçüncü yıl üst üste La Nina doğa olayının görülmesi olasılığının yüzde 70 olduğunu duyurdu; bu, normalden daha yağışlı bir yaz olacağı anlamına geliyor. Avustralya'nın araştırma enstitüsü CSIRO'nun geçmiş yıllarda yürüttüğü ve geçmişte 1930 yılına kadar Avustralya'da görülen yangın sezonlarını izlediği araştırmalarda, La Nina'nın kısa vadede yangın riskini azalttığı, ancak La Nina'nın görüldüğü yılları takip eden yılların, orman yangınları açısından en riskli dönemler olduğu belirlendi. Araştırma, bunun nedenini, iklim değişikliğinin neden olduğu aşırı hava durumu olayları yüzünden ormanlık arazilerin daha yoğun hale gelip sonrasında kurumasıyla artan "yakıt yüklerine" bağlıyor. Termal görüntüleme kameralarıyla da donatılan insansız ha va araçları, bir orman yangınının büyüklüğünü ölçebiliyor ve tehlike altındaki insan ve hayvanları tespit edebiliyor. FRNSW Orman Yangını ve Havacılık Birimi Komutanı Scott Do nohoe, insansız hava araçlarının bir acil durum bölgesinde dakikalar içinde etkinleştirilebileceğini vurguladı.

Donohoe, "Araçlarımızda depolanan ve hemen kullanıma hazı r halde bekleyen insansız hava araçları, FRNSW komutanlar ının, itfaiye araç ve ekipmanlarını konumlandırmak üzere en güvenli ve en etkin yerleri belirlemelerine yardımcı o labilecek hava görüntüleri sağlıyor" dedi. Avustralya'nın doğu sahilinde meydana gelen sel felaketin in ardından kullanıma sokulan insansız hava araçları, alt yapı hasarlarının değerlendirilmesinde ve sellerden artak alan enkazın belirlenmesinde kullanılıyor. Geçen hafta Avustralya Meteoroloji Bürosu, nadir bir şeki lde üçüncü yıl üst üste La Nina doğa olayının görülmesi olasılığının yüzde 70 olduğunu duyurdu; bu, normalden daha yağışlı bir yaz olacağı anlamına geliyor. Avustralya'nın araştırma enstitüsü CSIRO'nun geçmiş yılla rda yürüttüğü ve geçmişte 1930 yılına kadar Avustralya'da görülen yangın sezonlarını izlediği araştırmalarda, La Ni na'nın kısa vadede yangın riskini azalttığı, ancak La Nin a'nın görüldüğü yılları takip eden yılların, orman yangınları açısından en riskli dönemler olduğu belirlendi. Araştırma, bunun nedenini, iklim değişikliğinin neden olduğu aşırı hava durumu olayları yüzünden ormanlık araziler in daha yoğun hale gelip sonrasında kurumasıyla artan "yakıt yüklerine" bağlıyor.

YORUMLAR
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Kaynak: Xinhua

Avustralya, İtfaiye, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralyalı İtfaiyeciler, Yangın Sezonu Öncesi Müdahale Araçlarına Drone'ları da Ekledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avustralyalı İtfaiyeciler, Yangın Sezonu Öncesi Müdahale Araçlarına Drone'ları da Ekledi - Son Dakika
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