Avustralya'daki Hayvanat Bahçesinde Üç Aslan Yavrusu Kamuoyuna Tanıtıldı - Son Dakika
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Avustralya'daki Hayvanat Bahçesinde Üç Aslan Yavrusu Kamuoyuna Tanıtıldı

27.07.2022 21:49
Avustralya'daki Hayvanat Bahçesinde Üç Aslan Yavrusu Kamuoyuna Tanıtıldı

SİDNEY, 27 Temmuz (Xinhua) -- Avustralya'daki Yeni Güney Galler eyaletinde bulunan Taronga Batı Ovaları Dubbo Hayvanat Bahçesi'ndeki bir yetişkin aslanla birlikte oturan üç aslan yavrusu görülüyor, 26 Temmuz 2022.

SİDNEY, 27 Temmuz (Xinhua) -- Avustralya'daki Yeni Güney Galler eyaletinde bulunan Taronga Batı Ovaları Dubbo Hayvanat Bahçesi'ndeki bir yetişkin aslanla birlikte oturan üç aslan yavrusu görülüyor, 26 Temmuz 2022. Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde bulunan Taronga Batı Ovaları Dubbo Hayvanat Bahçesi, başarılı bir üreme programının sonucu olarak, hayvanat bahçesine son eklenen üç aslan yavrusunu halka tanıttı. (Fotoğraf: Rick Steven/Taronga Batı Ovaları Dubbo Hayvanat Bahçesi/Xinhua aracılığıyla)

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Kaynak: Xinhua

Hayvanat Bahçesi, Avustralya, Galler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya'daki Hayvanat Bahçesinde Üç Aslan Yavrusu Kamuoyuna Tanıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avustralya'daki Hayvanat Bahçesinde Üç Aslan Yavrusu Kamuoyuna Tanıtıldı - Son Dakika
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