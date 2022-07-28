Avustralyalı Araştırmacılar: Yeni Geliştirilen Bir Aşı Yaması Kovid-19 Varyantlarıyla Daha İyi Savaşabiliyor - Son Dakika
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Avustralyalı Araştırmacılar: Yeni Geliştirilen Bir Aşı Yaması Kovid-19 Varyantlarıyla Daha İyi Savaşabiliyor

28.07.2022 17:49
Avustralyalı Araştırmacılar: Yeni Geliştirilen Bir Aşı Yaması Kovid-19 Varyantlarıyla Daha İyi Savaşabiliyor

SİDNEY, 28 Temmuz (Xinhua) -- Avustralya'nın Queensland Üniversitesi'nden bilim insanları, yeni bir Kovid-19 aşı yamasının son Kovid-19 varyantlarına karşı geleneksel olarak enjekte edilen aşılara kıyasla daha etkili olacağına inanıyor.

SİDNEY, 28 Temmuz (Xinhua) -- Avustralya'nın Queensland Üniversitesi'nden bilim insanları, yeni bir Kovid-19 aşı yamasının son Kovid-19 varyantlarına karşı geleneksel olarak enjekte edilen aşılara kıyasla daha etkili olacağına inanıyor. Perşembe günü Vaccine dergisinde yayınlanan fare deneyinin sonuçlarına göre, son derece bulaşıcı Omicron varyantıyla mücadelede Hexapro SARS-CoV-2 spike proteini aşısının, aynı aşının bir iğne ile uygulanmasından 11 kat daha etkili olduğu görüldü. Queensland Üniversitesi Kimya ve Moleküler Biyoloji Bilimleri Fakültesi'nden araştırma görevlisi Dr. Chris McMillan, "Yüksek yoğunluklu mikro dizili yama, aşıyı cildin bağışıklık hücreleri açısından zengin olan katmanlarına tam olarak ileten bir aşı dağıtım platformudur" dedi. Hexapro yaması Queensland Üniversitesi tarafından merkezi Avustralya'nın Brisbane kentinde olan biyoteknoloji girişimi Vaxxas ile ortaklaşa geliştirildi. Yama cilde uygulanıyor ve aşı binlerce küçük sivri uçtan vücuda enjekte ediliyor. Sekizer fareden oluşan gruplara Hexapro aşısı ya geleneksel bir iğne ya da yama teknolojisi ile uygulandı ve ardından kanları Alpha, Delta ve Omicron alt varyantları dahil olmak üzere farklı Kovid-19 örneklerine karşı test edildi. Üniversiteden Perşembe günü yapılan basın açıklamasına göre sonuçlar, yamanın üstün bir bağışıklık tepkisi oluşturduğunu ve hem Omicron hem de Delta varyantlarını etkisiz hale getirmede daha etkili olduğunu gösterdi.

Araştırmaya katılan öğretim görevlilerinden biri olan Queensland Üniversitesi'nden Dr. David Muller, araştırma sonucunun yamanın, mevcut aşılara karşı daha dayanıklı olduğunu kanıtlayan, giderek daha fazla mutasyona uğramış varyantlara karşı yardımcı olabileceğine dair ilk kanıtları sunduğunu söyledi. Muller, "Spike proteininde 30'un üzerinde mutasyon taşıyan Omicron varyantı, dikkatleri aşıların azalan etkililiğine çekti" dedi. Muller, mevcut iğne ile enjekte edilen aşılarının hastalıktan kaynaklanan ciddi hastalıklarla mücadelede hala etkili bir yol olduğunu hatırlamanın önemli olduğunu da sözlerine ekledi. Yama teknolojisi ayrıca, oda sıcaklığında 30 güne kadar stabil kalabilmesinin yanı sıra, kolayca taşınıp uygulanabildiği için Kovid-19 ve gelecekteki aşılara erişimin genişletilmesine yardımcı olma potansiyeline de sahip. Vaxxas CEO'su David Hoey, ticarileştirmeden önce büyük ölçekli klinik deneylere geçerken artık üretimin ölçeğini artırmak istediklerini söyledi. Hoey, "Bu hedefe, bir Hexapro Kovid-19 yaması da dahil olmak üzere HD-MAP aşı adaylarımızın ticarileştirilmesine geçişi desteklemek için Brisbane'deki ilk üretim tesisimizin inşası da dahildir" dedi.

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Kaynak: Xinhua

Avustralya, Omicron, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralyalı Araştırmacılar: Yeni Geliştirilen Bir Aşı Yaması Kovid-19 Varyantlarıyla Daha İyi Savaşabiliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avustralyalı Araştırmacılar: Yeni Geliştirilen Bir Aşı Yaması Kovid-19 Varyantlarıyla Daha İyi Savaşabiliyor - Son Dakika
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