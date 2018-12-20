Son Dakika Haberleri: Sidney'e Avuç İçi Büyüklüğünde Dolu Yağdı

Sidney'e Avuç İçi Büyüklüğünde Dolu Yağdı

2 saat önce

- Sidney'e avuç içi büyüklüğünde dolu yağdıSİDNEY - Şiddetli fırtınanın etkisi altında kalan Avustralya'nın Sidney kentine avuç içi büyüklüğünde dolu yağdı.

- Sidney'e avuç içi büyüklüğünde dolu yağdı

SİDNEY - Şiddetli fırtınanın etkisi altında kalan Avustralya'nın Sidney kentine avuç içi büyüklüğünde dolu yağdı.
Avustralya'nın Sidney kenti şiddetli fırtına ve dolu yağışının etkisi altında kaldı. Avuç içi büyüklüğünde yağan dolu bazı kişilerin yaralanmasına ve araçların hasar görmesine neden oldu. Şiddetli yağış ise bazı bölgelerde sele neden oldu. Bazı uçakların fırtına nedeniyle Sidney Havalimanı'na iniş yapamadığı, kötü hava koşulları nedeniyle gecikmelerin yaşandığı bildirildi. Yetkililer, Sidney halkını etkisi devam eden fırtınaya karşı uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:14 Kaynak: İHA

Avustralya, Güncel
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