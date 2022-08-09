Video: Köpek Severler Fuarı Üç Yıllık Aranın Ardından Sidney'e Geri Döndü - Son Dakika
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Video: Köpek Severler Fuarı Üç Yıllık Aranın Ardından Sidney'e Geri Döndü

09.08.2022 13:05
Video: Köpek Severler Fuarı Üç Yıllık Aranın Ardından Sidney'e Geri Döndü

Sidney'in en büyük köpek fuarlarından biri olan ve köpek sahipleri ile köpek severlere eğitim, eğlence ve motivasyon açısından iyi bir fırsat sunan Köpek Severler Fuarı, Kovid-19 pandemisi yüzünden verdiği üç yıllık aranın ardından kente geri döndü.

Sidney'in en büyük köpek fuarlarından biri olan ve köpek sahipleri ile köpek severlere eğitim, eğlence ve motivasyon açısından iyi bir fırsat sunan Köpek Severler Fuarı, Kovid-19 pandemisi yüzünden verdiği üç yıllık aranın ardından kente geri döndü.

Fuarda ziyaretçiler, tescilli yetiştirici ve uzmanlar tarafından spesifik cinsler hakkında düzenlenen cins bilgilendirme görüşmeleri aracılığıyla köpeklerin eğitimi, beslenmesi, mizaçları ve sahiplerinin yaşam tarzlarına uyumu konularında temel bilgiler de dahil olmak üzere hayati öneme sahip bilgiler öğrenebiliyor.

Fuar, bunların yanı sıra yetenekli köpeklerin yaptığı ve platformlar arası zıplama, çemberlerin içinden atlama gibi engelli yarışlar içeren eğlence gösterileri ile polis köpeği gösterilerine de sahne oluyor.

Sidney Köpek Severler Fuarı 2014'den bu yana Avustralya'da köpek ürünlerinin sergilendiği en büyük ticari fuarlarından birisi haline geldi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Avustralya'nın Sidney kentinden bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Avustralya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Köpek Severler Fuarı Üç Yıllık Aranın Ardından Sidney'e Geri Döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Video: Köpek Severler Fuarı Üç Yıllık Aranın Ardından Sidney'e Geri Döndü - Son Dakika
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