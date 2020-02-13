Sidney'in ünlü plajını deniz yosunları kapladı - Son Dakika

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Sidney'in ünlü plajını deniz yosunları kapladı
7 saat önce
Avustralya'nın Sidney kentindeki ünlü Coogee plajını deniz yosunları kapladı.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:20 Kaynak: İHA
Avustralya'nın Sidney kentindeki ünlü Coogee plajını deniz yosunları kapladı.
Avustralya'nın Sidney kentinin doğusundaki banliyö bölgesinde bulunan ünlü Coogee plajını deniz yosunları kapladı. Yosunların şiddetli yağmur ve yüksek gelgit nedeniyle kıyıya vurduğu belirtilirken, yosun yığınlarının kapladığı plaj ilginç görüntülere sahne oldu. - SİDNEY
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