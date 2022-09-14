4. Asean Ekonomi Bakanları Toplantısı Kamboçya'da Başladı - Son Dakika
Üye Girişi

4. Asean Ekonomi Bakanları Toplantısı Kamboçya'da Başladı

14.09.2022 13:19
4. Asean Ekonomi Bakanları Toplantısı Kamboçya'da Başladı

SİEM REAP, 14 Eylül (Xinhua) -- Ekonomik topluluk entegrasyonunun ilerlemesi, Kovid-19 sonrası ekonomik toparlanma ve yükselen küresel enflasyon gibi konuların ele alınacağı 54. ASEAN Ekonomi Bakanları Toplantısı (54. AEM) ve ilgili toplantılar Çarşamba günü Kamboçya'nın Siem Reap kentinde başladı.

SİEM REAP, 14 Eylül (Xinhua) -- Ekonomik topluluk entegrasyonunun ilerlemesi, Kovid-19 sonrası ekonomik toparlanma ve yükselen küresel enflasyon gibi konuların ele alınacağı 54. ASEAN Ekonomi Bakanları Toplantısı (54. AEM) ve ilgili toplantılar Çarşamba günü Kamboçya'nın Siem Reap kentinde başladı. Açılış töreninde bir konuşma yapan Kamboçya Başbakanı Samdech Techo Hun Sen, dünya kalkınmada çok sayıda engelle karşı karşıya bulunurken ASEAN'ın (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) hukukun üstünlüğü, küreselleşme prensibi, çok taraflı mekanizma, ticaret ve yatırımın serbestleştirilmesi ve korumacılık karşıtlığı temelinde ticaret sisteminin sürdürülmesine büyük önem vermeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

Başbakan Hun Sen, ASEAN'ın küresel ticaret mimarisindeki yeni eğilimler ve artan petrol fiyatları, yüksek enflasyon, çevre, iklim değişikliği ve pandemi gibi yeni meselelere zamanında yanıt vermeye daha fazla dikkat etmesi gerektiğini belirtti. Hun Sen, "ASEAN'ın, şeffaf, ayrımcı olmayan ve tüm ülkelerin çıkarlarına hizmet eden uluslararası ticaretin küresel bir çerçevesinin kurulmasını koordine etmek ve yoğunlaştırmak için birlik içinde çalışmaya devam etmesi gerekiyor" dedi. Hun Sen, bölgesel ekonomik entegrasyon için çaba gösterilen son 30 yıl boyunca, ASEAN'ın uluslararası hukuka ve çok taraflı ticaret sistemine uygun olarak ticaretin ve yatırımların serbestleştirilmesini derinleştirerek ASEAN bölgesini tek bir pazar ve üretim üssü olarak kurmak için birlik içinde çalıştığını söyledi. Kamboçya Başbakanı, "Bu çabalar, ASEAN'ın tüm sektörlerde gelişimini güçlendirmeye önemli katkılarda bulundu" dedi. Kamboçya Ticaret Bakanı Pan Sorasak ise, 2022'de ASEAN'ın dönem başkanı olarak Kamboçya'nın pandemi sonrası dönemde sürdürülebilir, kapsayıcı ve esnek ekonomik büyümeyi teşvik etmek için elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi. Sorasak, "Kamboçya, mevcut serbest ticaret anlaşmalarından, özellikle de Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık'tan (RCEP) azami şekilde yararlanarak ve diğer yöntemlerle, ASEAN'ı, küresel ticaret, yatırım ve tedarik zincirleri için kritik öneme sahip bir bölge olarak sürdürmek için, ASEAN ve kalkınma ortaklarıyla yakın bir şekilde çalışmayı taahhüt eder" dedi. ASEAN; Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland ve Vietnam'dan oluşuyor.

YORUMLAR
500
2023-2025 Dönemi Bütçe Çağrısı Resmi Gazete'de yayımlandı 2023-2025 Dönemi Bütçe Çağrısı Resmi Gazete'de yayımlandı Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Bir Gece Ansızın Gelebiliriz' Tepkisi: 'Bizim Palavra ile İşimiz Yok' Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Bir Gece Ansızın Gelebiliriz' Tepkisi: 'Bizim Palavra ile İşimiz Yok'
Kaynak: Xinhua

Kamboçya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 4. Asean Ekonomi Bakanları Toplantısı Kamboçya'da Başladı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
13:14 Fenerbahçeli Bruma'nın transferi yatabilir! İsrail ekibinin önüne maaş engeli çıktı
13:07 Sosyal konut projesinde kazma vuruluyor! İlk temel, ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla atılacak
12:50 Bakanı Kurum, sosyal konut projesinde detayları paylaştı: Başvuruda hane geliri şartı var
12:31 Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Beykoz'daki evine silahlı saldırı düzenlendi: 3 kurşun isabet eden görevlinin durumu kritik
12:28 Chelsea Teknik Direktörü Potter'a, Şampiyonlar Ligi tecrübesi olmadığı söylenince: Galatasaray'a karşı başarılı olduk
12:14 Domenec Torrent, Süper Lig'e geri dönüyor! Çalıştıracağı takımın maçını tribünden izlemişti
12:13 Nesli tükenme tehlikesi altında! Tunceli'de yaban keçisi avlayan adam 253 bin lira cezası aldı
12:00 Almanya'da polis şiddeti! Arap kökenli kişiye yapılanlar sosyal medyada gündem oldu
11:57 Oyuncu Merve Boluğur, evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisiyle sokak ortasında kavga etti
11:46 Galatasaray için Icardi bir başlangıç! Dev kulüple ilişkileri geliştirdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 13:28:20. #1.13#
SON DAKİKA: 4. Asean Ekonomi Bakanları Toplantısı Kamboçya'da Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement