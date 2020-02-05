Siemens AG'nin karı yüzde 30 azaldı - Son Dakika
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Siemens AG'nin karı yüzde 30 azaldı

7 saat önce

Avrupa'nın önemli sanayi şirketlerinden Siemens AG'nin, Ekim-Aralık 2019 dönemini kapsayan 1. çeyrek faaliyet karı bir önceki yılın aynı dönemine göre imalat sektöründeki gerilemenin endüstriyel işleri olumsuz etkilemesiyle yüzde 30 azalarak 1 milyar 429 milyon avro oldu.

Siemens AG'nin karı yüzde 30 azaldı, System.String[]

Avrupa'nın önemli sanayi şirketlerinden Siemens AG'nin, Ekim- Aralık 2019 dönemini kapsayan 1. çeyrek faaliyet karı bir önceki yılın aynı dönemine göre imalat sektöründeki gerilemenin endüstriyel işleri olumsuz etkilemesiyle yüzde 30 azalarak 1 milyar 429 milyon avro oldu.

Alman teknoloji ve mühendislik şirketi Siemens, 2019'un ilk çeyreğine (ekim-aralık dönemi) ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Siemens'in faaliyet karı, söz konusu dönemde yüzde 30 düşerek 1 milyar 429 milyon avro oldu. Şirketin karındaki azalışa sebep olarak, şirketin Gamesa Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji biriminde kayıp ve imalat sektöründe gerilemenin endüstriyel siparişlerini olumsuz etkilemesi gösterildi.

Analistler, şirketin söz konusu çeyrekte 1,88 milyar dolar faaliyet karı açıklamasını bekliyor. Siemens'in gelirleri, bu yılın ekim-aralık döneminde yüzde 1 artarak 20,3 milyar avro oldu.

Şirketin ilk çeyrekte gaz ve enerjide faaliyet karının yüzde 63 düştüğü görürken, Gamesa projelerdeki gecikmelerinden dolayı 165 milyon avro zarar yazdı.

Alman şirket, enerji birimini eylül ayı sonuna kadar halka arz etmeyi ve "fabrika otomasyonu" ve "akıllı altyapıya" odaklanmayı planlıyor.

Siemens, Avrupa, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:50 Kaynak: AA
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