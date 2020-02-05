Siemens AG'nin karı yüzde 30 azaldı
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Avrupa'nın önemli sanayi şirketlerinden Siemens AG'nin, Ekim-Aralık 2019 dönemini kapsayan 1. çeyrek faaliyet karı bir önceki yılın aynı dönemine göre imalat sektöründeki gerilemenin endüstriyel işleri olumsuz etkilemesiyle yüzde 30 azalarak 1 milyar 429 milyon euro oldu.
Avrupa'nın önemli sanayi şirketlerinden Siemens AG'nin, Ekim- Aralık 2019 dönemini kapsayan 1. çeyrek faaliyet karı bir önceki yılın aynı dönemine göre imalat sektöründeki gerilemenin endüstriyel işleri olumsuz etkilemesiyle yüzde 30 azalarak 1 milyar 429 milyon euro oldu.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:18
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