Siemens AG'nin karı yüzde 30 azaldı - Son Dakika
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Siemens AG'nin karı yüzde 30 azaldı

12 dakika önce

Avrupa'nın önemli sanayi şirketlerinden Siemens AG'nin, Ekim-Aralık 2019 dönemini kapsayan 1. çeyrek faaliyet karı bir önceki yılın aynı dönemine göre imalat sektöründeki gerilemenin endüstriyel işleri olumsuz etkilemesiyle yüzde 30 azalarak 1 milyar 429 milyon euro oldu.

Siemens AG'nin karı yüzde 30 azaldı, System.String[]

Avrupa'nın önemli sanayi şirketlerinden Siemens AG'nin, Ekim- Aralık 2019 dönemini kapsayan 1. çeyrek faaliyet karı bir önceki yılın aynı dönemine göre imalat sektöründeki gerilemenin endüstriyel işleri olumsuz etkilemesiyle yüzde 30 azalarak 1 milyar 429 milyon euro oldu.

Siemens, Avrupa, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:18 
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