Son Dakika Haberleri: Siemens Bina Ürünleri bölümü, yangın ve güvenlik sistemlerine yönelik ürünlerini sergiledi
Son Dakika Ekonomi Siemens Bina Ürünleri bölümü, yangın ve güvenlik sistemlerine yönelik ürünlerini sergiledi - Son Dakika Ekonomi

Siemens Bina Ürünleri bölümü, yangın ve güvenlik sistemlerine yönelik ürünlerini sergiledi

7 saat önce

İki yılda bir gerçekleştirilen Uluslararası Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Yangın Güvenliği Sergisi'nin 6'ncısı 4-5 Aralık tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Siemens Bina Ürünleri bölümü, yangın ve güvenlik sistemlerine yönelik ürünlerini sergiledi, System.String[]

İki yılda bir gerçekleştirilen Uluslararası Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Yangın Güvenliği Sergisi'nin 6'ncısı 4-5 Aralık tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Siemens, yangın ve güvenlik sistemleri ürün grubuyla yer aldığı TÜYAK'da ürünlerini tanıttı.


Yangın ve güvenlik sektörü paydaşlarını bir araya getiren ve iki yılda bir düzenlenen TÜYAK, 4 ve 5 Aralık tarihlerinde düzenlendi. Bu yıl altıncı kez gerçekleştirilen sempozyum ve sergi kapsamının ana teması 'Endüstriyel Tesislerde Yangın Güvenliği ve Yeni Teknolojiler' oldu. Yangın ve güvenlik alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin masaya yatırıldığı, tasarımcı, uygulayıcı, araştırmacı ve işletmecilerin buluştuğu etkinlikte Siemens, yangın ve güvenlik sistemleri ürün grubunu sektör temsilcilerine sundu.


Cerberus PACE, Cerberus Cloud, Cerberus DMS ve Cerberus PRO ürünleriyle fuara katılan Siemens sektör temsilcilerinden yoğun ilgi gördüğü belirtildi. - İSTANBUL

İstanbul, Siemens, Aralık, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Davutoğlu partisinin kuruluşunu öne çekti, partinin ismi anketten çıkacak
İmamoğlu: Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy tramvay hattı 2020 sonunda bitecek Ümit Akbulut, Felipe Melo'nun İstanbul'a geleceğini açıkladı İmamoğlu'ndan trafik konusunda kendisini eleştiren AK Partili Tevfik Göksu'ya: Cevap vermeme gerek yok

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 18:48:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siemens Bina Ürünleri bölümü, yangın ve güvenlik sistemlerine yönelik ürünlerini sergiledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]